Inserita in Politica il 24/11/2020 da Direttore Casena Dei Colli sostiene i lavoratori con idee innovative al tempo di Covid Al tempo del covid-19 gli imprenditori orientano la loro attività di produzione di beni e servizi tenendo conto di quelle che sono le norme che impediscono cui ai DPCM ed in particolare alle norme che vietano gli spostamenti a un lato e dall´altro lato, l´esigenza di lavorare.



A tal fine l´idea di un imprenditore siciliano e quello di mettere a disposizione dei lavoratori camere ad un prezzo fortemente concorrenziale per consentire, ai lavoratori, di poter raggiungere la sede di lavoro ed evitare i continui spostamenti dal proprio domicilio a quella del lavoro.



L´idea di un imprenditore palermitano è che al fine di potere da un lato continuare a lavorare dall´altro lato garantire l´opportunità ai tanti lavoratori di evitare spostamenti che possono causare problemi sia di tracciamento in caso di positività al COVID che di diffusione del virus a causa degli eccessivi spostamenti dei pendolari e conseguentemente esporre se stessi, la propria famiglia e la società a pericoli di diffusione del virus.



Per maggiori informazioni sulle offerte e sull´idea dell´imprenditore di Casena dei Colli, gli interessati possono telefonare allo 091 6889771