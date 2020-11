Inserita in Cronaca il 19/11/2020 da Rossana Battaglia UNICEF/Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza (20 novembre) Nuovo rapporto sulle crescenti conseguenze per i bambini della pandemia di COVID-19



19 novembre 2020 – Secondo un nuovo rapporto lanciato oggi dallŽUNICEF, le conseguenze per i bambini, con la pandemia di COVID-19 che va verso il suo secondo anno, sono significative e crescenti.

Pubblicato in occasione della Giornata Mondiale dellŽInfanzia e dellŽAdolescenza (domani, 20 novembre), "Averting a Lost COVID Generation" (“Evitare una generazione perduta a causa del COVID”) è il primo rapporto dellŽUNICEF a delineare in modo esauriente le disastrose e crescenti conseguenze per i bambini causate dallŽavanzare della pandemia . Dimostra che, mentre i sintomi tra i bambini contagiati rimangono lievi, il numero dei contagi è in aumento e lŽimpatto a lungo termine sullŽistruzione, sulla nutrizione e sul benessere di unŽintera generazione di bambini e giovani potrebbe condizionarne la vita.

"Durante tutta la pandemia di COVID-19 si è diffuso il mito persistente secondo cui i bambini sono a malapena colpiti dalla malattia. Niente potrebbe essere più lontano dalla realtà", ha dichiarato Henrietta Fore, Direttore Generale dellŽUNICEF. "I bambini possono ammalarsi e diffondere la malattia, ma questa è solo la punta dellŽiceberg della pandemia. Le interruzioni dei servizi chiave e lŽimpennata dei tassi di povertà rappresentano la più grande minaccia per i bambini. Più la crisi persisterà, più profondo sarà il suo impatto sullŽistruzione, la salute, la nutrizione e il benessere dei bambini. Il futuro di unŽintera generazione è a rischio".

Il rapporto rileva che, al 3 novembre, in 87 paesi con dati disaggregati per età, i bambini e gli adolescenti sotto i 20 anni di età rappresentavano 1 su 9 dei casi di contagi da COVID-19, ovvero lŽ11% dei 25,7 milioni di casi segnalati in questi paesi. Sono necessari dati più affidabili e disaggregati per età sul contagio, sui decessi e sono necessari test per comprendere meglio lŽimpatto della crisi sui bambini più vulnerabili e per orientare la risposta.

Nel rapporto si legge che i bambini possono trasmettersi il virus lŽun lŽaltro e alle fasce dŽetà più adulte, ma vi sono forti evidenze del fatto che, con le misure di sicurezza di base in vigore, i benefici concreti derivanti dal mantenimento delle scuole aperte superano i costi di chiusura delle stesse. Le scuole non sono il principale veicolo di trasmissione nella comunità e i bambini hanno maggiori probabilità di contrarre il virus al di fuori dellŽambiente scolastico.

Secondo il rapporto, le interruzioni dei servizi sanitari e sociali fondamentali per i bambini causate dal COVID rappresentano la minaccia più grave per i bambini. Utilizzando i nuovi dati di sondaggi dellŽUNICEF condotti in 140 paesi , il rapporto rileva che:

Circa un terzo dei paesi analizzati ha registrato un calo di almeno il 10% nella copertura di servizi sanitari come le vaccinazioni di routine, lŽassistenza ambulatoriale per le malattie infettive pediatriche e i servizi sanitari per le madri. La paura del contagio è una delle ragioni principali. CŽè un calo del 40% nella copertura dei servizi di nutrizione per donne e bambini in 135 paesi . A ottobre 2020, 265 milioni di bambini perdevano ancora i pasti scolastici a livello globale. Più di 250 milioni di bambini sotto i 5 anni potrebbero perdere i benefici dei programmi di integrazione di vitamina A, che proteggono la vita.

65 Paesi hanno registrato una diminuzione delle visite a domicilio degli assistenti sociali a settembre 2020, rispetto allo stesso periodo dellŽanno scorso.



Altri dati allarmanti del rapporto includono:

A novembre 2020, 572 milioni di studenti sono colpiti dalla chiusura delle scuole a livello nazionale in 30 Paesi - il 33% degli studenti iscritti in tutto il mondo . Si stima che nellŽarco di 12 mesi potrebbero verificarsi 2 milioni di morti di bambini in più e 200.000 bambini nati morti in più, a causa delle gravi interruzioni dei servizi e dellŽaumento della malnutrizione. Altri 6-7 milioni di bambini sotto i 5 anni potrebbero soffrire di malnutrizione acuta nel 2020, un aumento del 14% che si tradurrà in più di 10.000 morti di bambini al mese - per lo più in Africa subsahariana e in Asia meridionale. A livello globale, si stima che il numero di bambini che vivono in condizioni di povertà multidimensionale - senza accesso a istruzione, salute, alloggio, nutrizione, servizi igienico-sanitari o acqua - sia aumentato del 15%, o di altri 150 milioni di bambini a metà del 2020.



Per rispondere a questa crisi, lŽUNICEF invita i governi e i partner a:

Assicurare che tutti i bambini possano imparare, anche colmando il divario digitale.

Garantire lŽaccesso ai servizi nutrizionali e sanitari e rendere i vaccini accessibili e disponibili ad ogni bambino.

Sostenere e proteggere la salute mentale dei bambini e dei giovani e porre fine agli abusi, alla violenza di genere e allŽabbandono dei bambini.

Aumentare lŽaccesso allŽacqua potabile, alle strutture igienico-sanitarie e affrontare il degrado ambientale e il cambiamento climatico.

Invertire lŽaumento della povertà dei bambini e garantire una ripresa inclusiva per tutti. Raddoppiare gli sforzi per proteggere e sostenere i bambini e le loro famiglie che vivono in situazioni di conflitto, disastri e sfollamento.

"In questa Giornata Mondiale dellŽInfanzia, chiediamo ai governi, ai partner e al settore privato di ascoltare i bambini e di dare priorità ai loro bisogni", ha dichiarato Fore. "Mentre tutti noi reimmaginiamo il futuro e guardiamo avanti verso un mondo post-pandemia, i bambini devono venire prima di tutto".