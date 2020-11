Inserita in Politica il 15/11/2020 da Direttore Seminario distrettuale Rotary Foundation e Progetti “Le opportunità da Voi create con la Rotary Foundation” Organizzato a Palermo, dal Distretto Rotary 2110 Sicilia e Malta, il Seminario distrettuale Rotary Foundation e Progetti “Le opportunità da Voi create con la Rotary Foundation”, alla presenza, nei due giorni, di oltre 800 rotariani.



Due giornate fitte di interventi (a cui è seguita quella dedicata alla qualificazione dei club per l’anno rotariano 2021-2022, guidato dal professore Gaetano De Bennardis) nel corso delle quali si è parlato di progettualità e di service, ovvero di quelle attività che i Rotary Club di tutto il Distretto hanno messo e stanno mettendo in campo in questo anno rotariano 2020-2021. Attività rispetto alle quali in non pochi casi è fondamentale il sostegno economico della Fondazione Rotary, che rappresenta il braccio operativo del Rotary International. Dopo i saluti del Governatore Eletto prof. Gaetano De Bennardis e del Governatore Nominato dott. Orazio Agrò, i lavori sono stati introdotti dal Governatore ing. Alfio Di Costa su “Ragioni dell’incontro” e dal Coordinatore Rotary Foundation zona 14 Giulio Koch.



Cosa vuol dire donare alla Rotary Foundation lo abbiamo sentito dalle vive parole del Coordinatore di zona della Fondazione Rotary Giulio Koch nel suo appassionante intervento “La Fondazione Rotary è un potente aiuto per realizzare la visione del RI sotto il profilo sociale e personale, ed inoltre è un forte strumento di raccolta donazioni”.



A seguire si sono succeduti gli interventi dei relatori che hanno portato le loro testimonianze di progetti realizzati con Sovvenzioni Distrettuali o Globali nelle diverse aree di intervento: dal sostegno ai disabili, al contrasto della povertà, dalla tutela dell’ambiente alle risorse idriche. Di pregio le relazioni del Pdg Giovanni Vaccaro, presidente della Commissione Distrettuale sulla Rotary Foundation; del presidente della Sottocommissione Distrettuale sulle Sovvenzioni Rosario Indelicato.



Per Alfio Di Costa, quasi riprendendo le parole di Koch, è “chiaro a tutti che senza la RF oggi il RI con estrema probabilità sarebbe sopravvissuto con molta difficoltà: il progetto End Polio now senza RF non avrebbe potuto ottenere i risultati che ha dato e non avrebbe creato quella splendida macchina: questa è la grande eredita che il RI lascia al pianeta per gli anni a venire, oltre al già eccellente risultato dell´ eradicazione della polio stessa”.



E continuando “una realtà globale come il RI, con una struttura molto decentrata (oltre 35000 Club), senza la RF che ha elargito negli anni una quantità enorme di denari per i progetti. Ma c´è molto di più: tramite la Rotary Foundation, il Rotary persegue la Pace come punto di arrivo di tutti suoi sforzi”.



“La RF – ha concluso Alfio Di Costa - è un affare di ciascun rotariano e non solo di pochi addetti: è un potente aiuto per realizzare la visione del RI sotto entrambi i profili, sociale e soprattutto personale, ed inoltre è un forte strumento di raccolta donazioni. Il mio invito è di conoscerla di più, di farla diventare familiare per ognuno di noi, di supportarla con le nostre azioni, di lavorare per il Club e per il Distretto nelle strutture della RF e di corredare il nostro impegno del servire sempre con le best practices della RF. Così, certamente, saremo migliori rotariani ed il nostro servizio sarà più efficace e ci divertiremo di più nel RI”.