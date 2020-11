Inserita in Politica il 08/11/2020 da Direttore Presentazione della NaDEFR 2021-23 Lunedì 9, alle 10:30, in videoconferenza sulla piattaforma Zoo La Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (NaDEFR) si colloca, quest’anno, in un contesto privo di precedenti a causa dei pesanti effetti della crisi economia post-pandemica, i cui effetti si stanno dispiegando ed ancor più si dispiegheranno nel breve periodo, tenuto conto anche delle nuove restrizioni di questi giorni avvenute in Sicilia.



Il documento sarà presentato alla Stampa, in collegamento Zoom, dal Vicepresidente della Regione e Assessore all’Economia, Gaetano Armao.

Lunedì, 9 Novembre 2020



alle ore 10:30



Piattaforma Zoom



https://us02web.zoom.us/j/86392939210