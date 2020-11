Inserita in Politica il 05/11/2020 da Rossana Battaglia Italia divisa in 3 fasce di rischio contagio Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha indetto a Palazzo Chigi una delle conferenze stampa più attese dellŽultimo periodo dallŽintera nazione, delucidando i provvedimenti espressi dallŽultimo DPCM, quello del 3 novembre 3 fasce di rischio contagio sulla base dei 21 parametri messa a punto ad aprile scorso dallŽIstituto superiore di sanità-Comitato tecnico scientifico. Ieri, alle ore 20e20, ilha indetto a Palazzo Chigi una delle conferenze stampa più attese dellŽultimo periodo dallŽintera nazione, delucidando i provvedimenti espressi dallŽultimononché spiegando la suddivisione dellŽItalia insulla base deimessa a punto ad aprile scorso dallŽ

L’inserimento delle Regioni in una o nell’altra fascia verrà determinato in base all’andamento settimanale della pandemia e i provvedimenti saranno validi per almeno 15 giorni nel livello 4 (maggiore rischio). Ogni Regione si collocherà in uno scenario («arancione» o «rosso») in base a criteri oggettivi per via della pandemia dovuta al nuovo coronavirus, SARS-CoV-2;

Misura comune ad ogni "fascia" di appartenenza è il coprifuoco dalle 22 alle ore 5 di mattina, tranne per chi deve circolare per COMPROVATE necessità lavorative, di salute o estrema necessità.

Riportiamo di seguito le 3 fasce di rischio contagio e le e la suddivisione delle regioni:

Regioni meno esposte , ZONA GIALLA:

- Abruzzo; - Basilicata; - Campania; - Emilia Romagna; - Friuli Venezia Giulia; - Lazio; - Liguria; - Marche; - Molise; - Provincia autonoma di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.

RESTRIZIONI:

- Coprifuoco dalle 22 alle 5 di mattina; raccomandazione di evitare gli spostamenti se non per motivi di salute, lavoro o necessità;

- Chiusura dei centri commerciali durante i giorni prefestivi e festivi ad eccezione di farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, edicole e tabaccherie;

- Chiusura di musei e mostre;

- Didattica a distanza per gli studenti delle classi superiori di secondo grado (licei ed istituti professionali) fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per le scuole dellŽinfanzia e scuole secondari di primo grado. Chiuse le università fatta eccezione per le matricole e per i laboratori;

- Riduzione del 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastici;

- Sospensione di attività quali: centri scommesse, attività di sale giochi, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie;

- Chiusure di bar e ristoranti alle ore 18. LŽasporto è consentito fino alle ore 22, per la consegna a domicilio non vi sono restrizioni;

- Restano inoltre chiusi: piscine, teatri e cinema. Restano aperti i centri sportivi.



Regioni con elevata gravità di contagio, ZONA ARANCIONE:

- Puglia; - Sicilia .

RESTRIZIONI:

- Coprifuoco dalle 22 alle 5 di mattina; raccomandazione di evitare gli spostamenti se non per motivi di salute, lavoro o necessità;

- Vietati gli spostamenti da una Regione allŽaltra e da un comune allŽaltro, salvo per comprovate esigenze lavorative, di studio, salute, necessità. Raccomandazione di evitare spostamenti NON necessari allŽinterno del proprio comune;

- Chiusura di bar e ristoranti 7 giorni su 7. LŽasporto è consentito fino alle 22. Per la consegna a domicilio non vi sono restrizioni;

- Chiusura dei centri commerciali durante i giorni prefestivi e festivi ad eccezione di farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, edicole e tabaccherie;

- Chiusura di musei e mostre;

- Didattica a distanza per gli studenti delle classi superiori di secondo grado (licei ed istituti professionali) fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per le scuole dellŽinfanzia e scuole secondari di primo grado. Chiuse le università fatta eccezione per le matricole e per i laboratori;

- Riduzione del 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastici;

- Sospensione di attività quali: centri scommesse, attività di sale giochi, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie;

- Restano inoltre chiusi: piscine, teatri e cinema. Restano aperti i centri sportivi.



Regioni con massima gravità di rischio contagi, ZONA ROSSA:

- Lombardia; - Piemonte; - Valle d’Aosta; - Calabria.

RESTRIZIONI E DIVIETI:

- EŽ vietato ogni spostamento, anche allŽinterno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per comprovate esigenze lavorative, necessità e salute. Vietati gli spostamenti da un Comune allŽaltro e da una Regione allŽaltra;

- Chiusura di bar e ristoranti 7 giorni su 7. LŽasporto è consentito fino alle 22. Per la consegna a domicilio non vi sono restrizioni;

- Chiusura dei negozi, fatta eccezione per i punti vendita di generi alimentari e di necessità;

- Restano aperti: edicole, tabaccherie, farmacie, parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiusi i centri estetici;

- Didattica a distanza per le scuole secondarie di secondo grado, per le classi di seconda e terza media. Restano aperte le scuole dellŽinfanzia, elementari e la prima media. Chiusele università, salvo eccezioni;

- Riduzione del 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastici;

- Chiusura di musei e mostre;

- Sospensione di attività quali: centri scommesse, attività di sale giochi, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie;

- Restano inoltre chiusi: piscine, teatri e cinema;

- Sono sospese tutte le competizioni sportive, ad eccezione di quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP. Sospese le attività nei centri sportivi. Rimane consentito poter svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo allŽaperto ed in forma individuale.

Le presenti restrizioni entreranno in vigore dal 6 novembre 2020 fino al 3 dicembre 2020.