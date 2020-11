Inserita in Politica il 04/11/2020 da Direttore DAL GOVERNO MUSUMECI OLTRE 400MILA EURO PER UN NUOVO PARCHEGGIO SUL LUNGOMARE DI MAZARA DEL VALLO "Il Governo Musumeci formalizza il finanziamento da oltre 400mila euro per rendere più funzionale il lungomare di Mazara del Vallo, nel Trapanese. Abbiamo infatti firmato il decreto per la realizzazione di un parcheggio d´interscambio in località Tonnarella, un progetto che servirà ad alleggerire e migliorare la viabilità in una zona ad alta valenza turistica e ambientale. Come già fatto per altre località balneari, il Governo Musumeci interviene per risanare e migliorare la fruibilità delle aree più attrattive. Adesso confidiamo in tempi celeri per l´affidamento dei lavori e la consegna dell´opera".



Lo dichiara l´assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, a seguito della firma da parte del direttore del Dipartimento Infrastrutture Fulvio Bellomo del decreto di ammissione a finanziamento del progetto per un parcheggio di interscambio nel Lungomare Fata Morgana, a Mazara del Vallo (Tp).