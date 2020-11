Inserita in Politica il 03/11/2020 da Direttore Generazione Futura continua a registrare nuove adesioni, e dopo Ivan GERARDI a Marsala tocca a Vincenzo TESTAGROSSA a Trapani Nonostante il periodo non ammetta grande socialità, Generazione Futura continua a registrare nuove adesioni, e dopo Ivan GERARDI a Marsala tocca a Vincenzo TESTAGROSSA a Trapani.

le future sfide sociali, culturali e civiche della provincia, impongono delle scelte, ha dichiarato SPANO’, responsabile di Generazione Futura, per cui insieme al Direttivo Trapanese abbiamo deciso di incontrare Vincenzo TESTAGROSSA, Dottore in Scienze Economiche, Commercialista e Funzionario Pubblico presso Libero Consorzio Comunale di Trapani nel Settore Finanziario.

La riunione decisamente rispettosa del momentaneo clima di “Austerity Sociale” e nel rispetto dei protocolli sanitari, ha avuto l’esito sperato, permettendo al gruppo di aggiungere un professionista come Vincenzo, sottolinea il Presidente SPANO’, infaticabile lavoratore e apprezzato professionista che con abnegazione e senso civico, utilizza il proprio tempo, rimanendo sempre vicino alle esigenze delle persone, incastrando tra i mille impegni quotidiani, anche la funzione di responsabile della sigla sindacale autonoma ´UNAIL ITALIA´ per la provincia di Trapani.

Persona di grandi potenzialità umane e professionali, nel direttivo di GENERAZIONE FUTURA ricoprirà l’incarico di responsabile delle attività Socio-Economiche dell’associazione

E’ inevitabile – ha chiosato LOMBARDO – Vice Presidente di GENERAZIONE FUTURA, manifestare la nostra vicinanza ad ENZO al quale auguriamo di poter esplicare il suo incarico nella serenità e serietà che il nostro gruppo mantiene oramai da anni.

E’ nostro dovere civico e morale, ha ribadito il Presidente SPANO’, prospettare le soluzioni attraverso l’individuazione di persone come Vincenzo TESTAGROSSA, al quale affidiamo anche il difficile compito di aggregare al gruppo, chi ancora come noi crede, nella LEALTA’.