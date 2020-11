Inserita in Politica il 03/11/2020 da Direttore "Come far parte di “SohoViaPantelleria”: un workshop online per approfondire il progetto di edilizia sociale E’ in programma venerdì 6 novembre alle 10.30 il workshop online dal tema “Come far parte di “SohoViaPantelleria”: strumenti e modalità di coinvolgimento di cittadini e utenti", realizzato nell’ambito del progetto che prevede la realizzazione di 22 nuovi alloggi sociali in un edificio di via Pantelleria e di due nuovi impianti sportivi nell´area di Fontanelle e in via Omero.



Ad intervenire il Commissario Straordinario e il Direttore Generale dell’IACP Trapani Fabrizio Pandolfo e Piero Savona; il Vicesindaco e Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Trapani Vincenzo Abbruscato; Elisabetta Scoccati, Dirigente Struttura Welfare Sociale dell´Unione Terre di Castelli (Modena) e Direttrice generale dell´Azienda di Servizi alla Persona di Vignola.





Per partecipare all’incontro online, gratuito e aperto a tutti, occorre inviare nome, cognome e indirizzo mail al seguente indirizzo: sohoviapantelleria@gmail.com entro le ore 18.00 del 5 novembre 2020.



Il progetto “SohoViaPantelleria”, è realizzato dall´Istituto autonomo Case Popolari di Trapani con il finanziamento dell´Unione Europea e del PO Fesr Sicilia 2014/2020 nell´ambito dell’Azione 9.4.1 che prevede “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica dei Comuni e ex IACP per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali” e “Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi ”