Inserita in Politica il 03/11/2020 da Direttore MASSIMO GRILLO HA INCONTRATO SEBASTIANO GRASSO DEL MOVIMENTO ARCOBALENO Il primo cittadino di Marsala, Massimo Grillo, ha incontrato a Palazzo VII Aprile Sebastiano Grasso, leader marsalese del Movimento Arcobaleno e già candidato Sindaco alle scorse elezioni di ottobre.

Nel corso della riunione Massimo Grillo ha ascoltato con attenzione le proposte formulate da Grasso.

Lo stesso esponente del Movimento Arcobaleno ha voluto ringraziare il Sindaco per la disponibilità e l’apertura al dialogo che ha manifestato a lui e al gruppo di cui fa parte. Ha, quindi, tenuto a sottolineare che la sua, ad ottobre, è stata una candidatura di testimonianza per lanciare un segnale forte. Non è stato importante il risultato raggiunto (poco più dell’1%) quanto il fatto che attorno a un ideale si è riusciti a riunire tante persone.

Al Sindaco Massimo Grillo, Sebastiano Grasso ha in particolare proposto la creazione di diversi Circoli dislocati sull’intero territorio dove aggregare cittadini che potranno così beneficiare di servizi e iniziative formative e sociali.