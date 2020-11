Inserita in Politica il 03/11/2020 da Direttore Marsala: Squadra di Vigili del Fuoco, specializzata in procedure di igienizzazione, a sanificare i locali del Palazzo Municipale Nel pomeriggio di ieri una squadra di Vigili del Fuoco, specializzata in procedure di igienizzazione, ha provveduto su richiesta dell’Amministrazione Grillo, a sanificare i locali del Palazzo Municipale di via Garibaldi. A effettuare le operazioni di igienizzazione sono stati, in particolare, i Vigili del Fuoco del Nucleo NBCR del Comando Provinciale di Trapani. A coordinare le operazioni è stato il Direttore Piero Silvano.

“Desidero ringraziare il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco – precisa il Sindaco Massimo Grillo – per la collaborazione che ci hanno dato. L’azione di igienizzazione dei locali comunali si è resa indispensabile poiché, come è dato sapere, due dipendenti del Palazzo municipale (si è registrato un nuovo caso) sono risultati positivi al tampone per l’individuazione del Covid-19. Il mio ringraziamento, nello specifico va al Comandante Salvatore Tafaro e al dirigente Piero Silvano, oltre che ai due specialisti che con il loro lavoro ci hanno consentito, stamattina, di riaprire gli uffici in sicurezza sia per i dipendenti che per gli utenti”.

L’intervento dei Vigili del Fuoco rientra in una più complessa operazione di Protezione Civile finalizzata a rendere sicuri sia i locali degli Enti Locali che quelli che rendono servizi pubblici alla collettività.