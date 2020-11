Inserita in Politica il 01/11/2020 da Direttore Avviato al lavoro i percettori del RDC del distretto 42 che hanno scelto l´ANAS Tirocini lavoro per i percettori del reddito di cittadinanza del distretto 42 Palermo. Come è noto l´ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) a seguito della stipula della convenzione con il distretto 42 si è occupata e si sta occupando dell´inserimento dei tirocinanti percettore del reddito di cittadinanza nel mondo del lavoro.



Tantissime percettori del reddito di cittadinanza che hanno fatto richieste all´ANAS di essere seguiti ed inseriti nel mondo del lavoro. L´Associazione dopo aver ricevuto la comunicazione dal distretto procede alla profilatura del percettore del RDC con un incontro e conseguente colloquio con il tirocinante. Finita la parte di orientamento si procede come con la formazione obbligatoria nonché con il corso sulla sicurezza sul posto di lavoro in ragione di quelle che sono le attitudini, la disponibilità all´inserimento nel mondo del lavoro e la disponibilità da parte del datore di lavoro di inserire il percettore nella propria struttura.



Quasi tutti coloro che hanno scelto l´ANAS quale APL del distretto 42 sono stati avviati quali tirocinanti presso le aziende affiliate all´ente ANAS - APL.



Tante le aziende che hanno manifestato la disponibilità ad accogliere i tirocinanti percettori del RDC e che, per mancanza di soggetti sono rimasti senza tirocinanti.



L´ANAS oltre ad occuparsi dell´accoglienza, orientamento, formazione ed inserimento nel mondo del lavoro dei percettore del reddito di cittadinanza anticipa per conto del comune l´indennità di tirocinio a tutti percettori del reddito di cittadinanza che hanno aderito e manifestato la volontà di essere seguiti dall´APL ANAS