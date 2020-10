Inserita in Politica il 22/10/2020 da Rossana Battaglia Regione: assessore Turano, su chiusure panifici circolare esplicativa “Ho ribadito alle associazioni di categoria i contenuti del decreto che due anni fa abbiamo concordato insieme e che prevede per i forni un giorno di chiusura a scelta da comunicare ai sindaci” lo afferma l’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana Mimmo Turano al termine di una videoconferenza con le associazioni dei panificatori e l’Anci Sicilia.



“Emaneremo - continua Turano - una circolare esplicativa del decreto 842 del 2018 con lo scopo di chiarire ulteriormente quanto avevamo stabilito e per diradare alcuni dubbi ed incertezze emerse nelle ultime settimane. È chiaro che in questo contesto resta fondamentale la collaborazione dei Comuni che hanno la responsabilità di far rispettare le norme sui territori”.



L’assessore alle Attività produttive ha preso posizione anche sulla scelta del Comune di Palermo di due chiusure pomeridiane a settimane: “l’ordinanza del sindaco Orlando mi lascia perplesso, non comprendo come si possa frazionare in qualche ora il diritto al riposo settimanale”.