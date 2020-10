Inserita in Cronaca il 20/10/2020 da Rossana Battaglia Dan John apre un punto vendita a Trapani e cerca personale Dan John apre un punto vendita a Trapani e cerca personale



L’azienda di moda uomo, eletta Campioni della Crescita 2021 nel retail, rafforza la sua presenza in Sicilia e avvia la selezione di figure professionali



Nonostante la crisi internazionale e generale che caratterizza questo difficile 2020, Dan John, brand di moda uomo da poco eletto al primo posto nel settore retail della classifica Campioni della Crescita 2021, redatta dall’ITQF (Istituto Tedesco Qualità e Finanza) e da La Repubblica, già nominato Leader della crescita 2020 da Il Sole24ore e dal Financial Times crede nella ripresa e continua ad investire , per portare avanti il suo piano di espansione in Italia e in Europa.

In questi giorni Dan John ha inaugurato a Trapani un elegante punto vendita di oltre 120 metri quadrati nel centro città, in Piazza Martiri d’Ungheria 5, andando a rafforzare la sua presenza in Sicilia. Un negozio molto spazioso, presso il quale è possibile fare shopping con serenità, grazie agli ampi spazi, agli ingressi contingentati e al rigoroso rispetto delle norme igienico sanitarie anti covid19.

Per consentire ai propri clienti di godere al meglio dell’esperienza di vendita Dan John, che da sempre mette il cliente e i suoi desideri al centro, sono stati introdotti ulteriori servizi, come la possibilità di fissare un appuntamento in negozio con un personal shopper, che sarà a completa disposizione e in esclusiva per il cliente, consigliandogli i modelli e le tonalità che più fanno al caso suo e in grado di valorizzarlo al meglio.

Contestualmente, l’azienda avvia anche la selezione di alcune figure professionali, come shop assistent, personal shopper, store manager, vetrinista e responsabile commerciale, che andranno a supportare la gestione del singolo punto vendita.

Per proporre la propria candidatura , inviare un’e-mail con curriculum e lettera di presentazione a workwithus@danjohn.com, inserendo nell’oggetto la città per la quale si invia la candidatura e la figura professionale.