Inserita in Cultura il 14/10/2020 da Cinzia Testa Corso di Specializzazione per il Sostegno riconosciuto dal Miur La figura dell段nsegnante di sostegno attualmente risulta essere fra le più essenziali e significative sia all段nterno del rapporto docente-alunno, sia all段nterno del più vasto rapporto scuola-società, in quanto promotore di una scuola che sia tutta 妬ntegrante, in grado di dare risposte adeguate ai bisogni apprenditivi e sociali di ciascun alunno.

A.N.A.S. (Associazione Nazionale di Azione Sociale) in collaborazione con Agenzia Formativa ha organizzato un Corso di Specializzazione per il Sostegno dedicato alle diverse categorie scolastiche e d段nsegnamento, ovvero:



Scuola Dell棚nfanzia;

Scuola Primaria;

Scuola Secondaria di I e II grado.



Il percorso formativo ha una durata di 8/10 mesi, pari a 1.500 ore suddivise tra didattica, pratica e studio individuale e prevede il rilascio di 60 crediti formativi universitari. Al superamento dell弾same finale verrà rilasciato, dall旦niversità, il relativo certificato.



Al Corso di Specializzazione al Sostegno possono partecipare:

Diplomati Magistrale;

Diplomati ITP;

Laureati Vecchio Ordinamento e/o Laurea Specialistica.







Agenzia formativa è una rete nazionale che offre servizi per l訴struzione, la formazione professionale e il lavoro. Grazie alla ridefinizione frequente dei contenuti professionali e delle modalità operative riesce a soddisfare una forte domanda di formazione, garantendo così una formazione adeguata alle esigenze del mondo del lavoro. Il corso di specializzazione è stato organizzato in sinergia con l棚stituto Serca e l旦niversidad Europea.



Per iscriversi occorre compilare il modulo di iscrizione che trovate qui sotto e inviarlo all段ndirizzo mail: specialisticasostegno@gmail.com



BANDO



MODULO DI ISCRIZIONE SOSTEGNO SECONDARIA



MODULO DI ISCRIZIONE SOSTEGNO INFANZIA-PRIMARIA







Per qualsiasi info rivolgersi ai seguenti contatti:



specialisticasostegno@gmail.com



3770828058