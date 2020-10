Inserita in Politica il 10/10/2020 da Direttore Siamo orgogliosi di avere tra le fila di Generazione Futura un uomo come Ivan Le amministrative marsalesi hanno evidenziato la bontà della scelta, Ivan GERARDI, responsabile delle attività Socio-Giuridiche dell’associazione e dirigente locale di GENERAZIONE FUTURA è nuovamente Consigliere Comunale.



Comprensibilmente emozionato – Il Presidente SPANO’ ha commentato il risultato delle urne, dichiarando:

“un uomo di queste fattezze non poteva che avere il plauso generale”

siamo sicuri che anteporrà sempre la legalità e il rispetto per tutti, agli interessi personali.

Il suo attaccamento alla comunità locale è stato ripagato con un risultato altisonante e ancora migliore di quello delle precedenti amministrative.



Siamo solamente all’inizio , ribadisce SPANO’ - pur rappresentando un traguardo prestigioso - noi la consideriamo una tappa - di un percorso lungo che interesserà tutto il territorio provinciale –

Percorso reso sicuramente più semplice dalla presenza di Ivan GERARDI, che saprà avvicinare a GENERAZIONE FUTURA, uomini e donne che come noi amano la politica LEALE.



Siamo orgogliosi di avere tra le fila di Generazione Futura un uomo come Ivan, al quale auguriamo buon lavoro.