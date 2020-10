Inserita in Cultura il 06/10/2020 da Rossana Battaglia CARDI GALLERY LONDON presents the MIMMO ROTELLA MONTH - October 2020 Cardi Gallery

presenta





MIMMO ROTELLA MONTH

un calendario di eventi dedicato all´artista italiano

mercoledì 7 Ottobre 2020 alle ore 19:00 (CET)

CONVERSAZIONE DIGITALE (in inglese)

Antonella Soldaini, Mimmo Rotella Institute, Milano

Elizabeth Mangini, California College of the Arts, San Francisco



REGISTRATI

dal 7 al 16 ottobre 2020 FRIEZE MASTER 2020 VIEWING ROOM



fine ottobre 2020 MAYFAIR GALLERY PUBLICATION AWARD

catalogo della mostra MIMMO ROTELLA. Beyond Décollage: Photo emulsions and artypos, 1963 – 1980 (a cura di Antonella Soldaini)

dal 30 ottobre al 4 novembre 2020 TEFAF ONLINE NEW YORK 2020

Cardi Gallery | London è orgogliosa di annunciare il Mimmo Rotella Month. Durante il mese di ottobre 2020, il calendario sarà fitto di appuntamenti sia di persona che virtuali, dedicati esclusivamente alla pratica artistica visionaria di Mimmo Rotella (Catanzaro, 1918 – Milan, 2006).



Il 7 Ottobre alle ore 19:00 (CET) Cardi Gallery | London celebrerà il centoduesimo anniversario della nascita di Mimmo Rotella con una conversazione digitale dedicata all’artista. La conversazione sarà incentrata sulle opere meccaniche prodotte da Rotella negli anni Sessanta e Settanta. Antonella Soldaini, Direttrice del Mimmo Rotella Institute di Milano oltre che curatrice della mostra e co-autrice (con Veronica Locatelli) del relativo catalogo, intratterrà un dialogo con Elizabeth Mangini, Professoressa Associata e Presidente del dipartimento di Storia dell’arte e Culture Visive del California College of the Arts di San Francisco. La discussione si svilupperà intorno al ricchissimo vocabolario visivo di Rotella e alla sua appropriazione di immagini di icone culturali che spaziano dal glamour delle star di Hollywood e Cinecittà ai colori delle pubblicità massificate, fino agli eventi di cronaca spesso fortemente traumatici della contemporaneità. Verrà inoltre trattato il rifiuto della pittura da parte di Rotella e il suo conseguente utilizzo di mezzi di riproduzione meccanica, di tipo sia fotografico che meccanico, per riprodurre immagini sui supporti tradizionali dell’arte, quali la carta e la tela, affermando la posizione dell’artista come uno dei primi esponenti non soltanto del gruppo della Mec-Art ma anche del movimento della Pop Art.



Frieze Masters 2020 Viewing Room sarà aperta dal 7 al 16 ottobre 2020. Quest’anno la presentazione virtuale farà riferimento alla mostra MIMMO ROTELLA. Beyond Décollage: Photo emulsions and artypos, 1963 – 1980, presso Cardi Gallery | London. Il progetto espositivo online includerà una personale dedicata ai riporti fotografici e artypo di Mimmo Rotella, complementati da un raro décollage del 1956. Questi lavori sono popolati di immagini derivanti dal mondo del cinema (La diva, 1963; Venere Imperiale, 1966; Magoo, 1966; Arabesque, La Rivincita, 1967), della pubblicità (Il Traffico, 1965; Tufi, 1972; Le sourire Rama, 1973), della cronaca (L’astronaute, 1966, Italy’s trial, 1979), dell’erotismo (L’amplesso, 1975), oltre che capolavori della storia dell’arte (Homage à Velazquez, 1966).

Siamo onorati di annunciare inoltre che l’importante décollage, Baskerville, 1961, sarà incluso nella Frieze Masters 2020 section Forever, a cura di Sir Norman Rosenthal.



Il catalogo MIMMO ROTELLA. Beyond Décollage: Photo emulsions and artypos, 1963 – 1980 ha fatto il suo debutto in occasione dell’edizione inaugurale del Mayfair Gallery Publication Award, il cui vincitore verrà annunciato a fine ottobre. Il volume di 316 pagine, creato come accompagnamento alla mostra, presenta una selezione di vedute della mostra presso Cardi Gallery London e include saggi che esaminano queste esplorazioni di Rotella con i mezzi espressivi della Mec-Art. Mentre lo studio si sviluppa principalmente intorno alle opere incluse nella mostra, oggetto di ampia ricerca e accompagnate da una selezione di riferimenti a ulteriori opere. Ci auguriamo che questo volume si dimostri risorsa indispensabile per interpretare un’epoca precedentemente poco studiata della pratica artistica di Mimmo Rotella.



Mimmo Rotella Month presso Cardi Gallery si chiuderà con TEFAF Online New York 2020, che avrà luogo dal 30 ottobre al 4 novembre. La presentazione online si focalizzerà su 8 ½ (1963) un raro riporto fotografico su tela che celebra il film omonimo del leggendario regista italiano Federico Fellini, a tutti gli effetti una delle pellicole più iconiche di tutti i tempi. Il mondo del cinema, specialmente dei film diretti da Fellini e delle dive dei classici di Hollywood, sono il soggetto di molti riporti fotografici creati da Rotella.



La mostra MIMMO ROTELLA. Beyond Décollage: Photo emulsions and artypos, 1963 – 1980, a cura di Antonella Soldaini, continuerà a essere visitabile presso lo spazio di 22 Grafton Street sino al 12 dicembre. I visitatori potranno ammirare la vasta selezione di oltre 70 capolavori in mostra nei cinque piani della galleria: la più grande collezione di opere di Rotella mai presentata nel Regno Unito offre un’analisi su un corpus di lavori particolarmente significativo nella pratica dell’artista.

La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 e il sabato dalle 11 alle 17.