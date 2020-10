Inserita in Politica il 01/10/2020 da Direttore Al ristorante Mori FDI il primo ottobre chiude la campagna elettorale

“Giovedi 1 ottobre, alle ore 10:30, presso il ristorante “I MORI” si terrà l’incontro di chiusura della campagna elettorale di Fratelli d’Italia.

Interverranno il Senatore Adolfo Urso, il segretario regionale on. Giampiero Cannella, il portavoce provinciale Avv. Maurizio Miceli e il candidato sindaco Massimo Grillo.

Sarà l’occasione per condividere con i candidati idee, programmi e prospettive per Marsala.”