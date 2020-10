Inserita in Cronaca il 30/09/2020 da Rossana Battaglia Verifica copertura fibra ottica a Trapani Vuoi sapere se la tua abitazione a Trapani è coperta dalla fibra ottica? Ecco come fare per verificare in modo semplice e veloce la copertura della fibra ottica e tutti i vantaggi di averla in casa.

Fibra ottica, i vantaggi di averla in casa La fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) regala la possibilità di connettersi e navigare sul web alla massima velocità possibile: la soluzione migliore per chi necessita, per lavoro o svago, di ottimizzare le prestazioni della propria connessione domestica.

La fibra ottica è infatti in grado di offrire, ad oggi, le migliori prestazioni in termini di efficienza del servizio, ma soprattutto velocità di navigazione online, da un minimo di 30 Mbit/s fino a un massimo di 300 Mbit/s arrivando anche a toccare punte di 1Gigabit/s. Benché rappresenti la soluzione tecnologica migliore, la fibra ottica è ancora presente in maniera limitata sul territorio italiano. Questo è dovuto principalmente alla difficoltà nell´allargare la copertura, in quanto è necessario collegare fisicamente ogni abitazione alla rete, utilizzando un cavo in fibra.

connessione ADSL offerte fibra sono: Tim, Fastweb, Vodafone, Tiscali e Infostrada, i quali garantiscono una copertura limitata tendenzialmente alle grandi città perlopiù nel Nord Italia. É chiaro che si tratta di un´operazione molto più complessa, che dunque richiederà una tempistica più lunga rispetto a una semplic e. Al momento attuale, gli operatori che hanno attivate dellesono: Tim, Fastweb, Vodafone, Tiscali e Infostrada, i quali garantiscono una copertura limitata tendenzialmente alle grandi città perlopiù nel Nord Italia.

Ma negli ultimisissimi anni è stato svolto un grande lavoro per rendere l´Italia un paese sempre più digitalizzato, allargando la copertura anche e soprattutto al meridione.

Per quanto riguarda la città di Trapani, la copertura della fibra ottica è del 100% per la rete da 30 mega, e del 22,16% per la rete da 100 Mega.

Come verificare la copertura della fibra? verifica della copertura installare un abbonamento internet domestico, così da avere subito chiare quali sono le nostre opzioni di connessione. Effettuare ladella fibra ottica è davvero semplice e veloce: basterà una breve ricerca online per sapere subito se la nostra abitazione è già coperta dalla fibra. Di solito si usa compiere questa operazione prima dicosì da avere subito chiare quali sono le nostre opzioni di connessione.

Per verificare la copertura dalla fibra ottica, sarà sufficiente inserire l´indirizzo esatto della nostra abitazione, o dove vogliamo attivare la connessione. É molto importante fornire tutti i dettagli necessari per identificare correttamente l´immobile: sarà quindi nostra premura indicare indirizzo e numero civico, ma anche l´edificio specifico (qualora la nostra casa si trovi in un complesso residenziale, dove tutte le abitazioni sono registrate allo stesso indirizzo).

Navigando sul web è possibile incontrare molti siti di operatori di telefonia che offrono sistemi di verifica gratuiti. Una volta ottenute le informazioni necessarie potremo analizzare le diverse offerte fibra ottica e scegliere la più adatta alle nostre esigenze. Attivando una nuova offerta fibra sarà inoltre possibile sfruttare i molti bonus e vantaggi che i provider offrono ai nuovi clienti registrati, ottenendo un risparmio sul costo della connessione domestica.

Cosa fare se non c´è la copertura fibra A causa delle difficoltà di installazione, non tutti i comuni italiani al momento attuale possono beneficiare della copertura della fibra ottica: in questo caso è possibile appoggiarsi ad altri tipi di connessione domestica. Una prima scelta è la fibra mista rame FTTC che permette una velocità di navigazione fino a 100Mbit/s. Se anche questa non dovesse essere disponibile possiamo affidarci a una connessione in modalità wireless, tramite router, una classica connessione ADSL, oppure utilizzare direttamente i dati dello smartphone attivando l´hotspot del telefono.