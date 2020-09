Inserita in Politica il 25/09/2020 da Direttore UIL Marsala “Dopo nostre richieste arrivate conferme da Comune e Azienda” Dopo le sollecitazioni da parte della Uil dei scorsi giorni ho avuto comunicazione, da parte del sindaco e dell’azienda “Siciliana Pasti”, che a breve prenderà il via la refezione scolastica a Marsala”.



Lo afferma il segretario comunale della Uil Marsala Giuseppe Tumbarello.



“E’ stato precisato – aggiunge Tumbarello –che si stanno definendo gli ultimi dettagli prima della ripartenza affinché il servizio possa essere garantito con la massima sicurezza e nel totale rispetto della vigente normativa anti Covid. Attendiamo dunque di conoscere al più presto ulteriori informazioni. Per quel che riguarda il servizio di scuolabus, invece, mi è stato assicurato che l’amministrazione municipale sta lavorando anche in questo caso nella direzione da noi auspicata, ovvero di una ripartenza in sicurezza, che da un lato garantisca un importante servizio per studenti e famiglie, dall’altro lato permetta di dare occupazione ai lavoratori impegnati nel trasporto scolastico”.