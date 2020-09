Inserita in Politica il 25/09/2020 da Rossana Battaglia Castelvetrano - Incontro sul bando 40 milioni di fondi Ue per le imprese agricole PSR Sicilia, a Castelvetrano (TP) l’incontro sul bando della sottomisura 4.1

40 milioni di fondi Ue per contributi dal 50 al 60 per cento.



TRAPANI - Il tour di incontri informativi sulle opportunità offerte dal PSR Sicilia, domani alle ore 10.00, fa tappa al “Baglio Florio” del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa. L´evento servirà per illustrare il bando della sottomisura 4.1 finanziato con i Fondi europei del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 emanato dall’Assessorato Regionale all’Agricoltura.

All’evento parteciperanno Edy Bandiera Assessore Regionale dell´Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e Dario Cartabellotta Dirigente Generale Dipartimento Regionale dell´Agricoltura.

La sottomisura 4.1, con una disponibilità di 40 milioni di euro, è finalizzata a potenziare la competitività delle aziende agricole siciliane attraverso l’ammodernamento strutturale, il rinnovamento delle colture e dei processi produttivi, la valorizzazione delle filiere e delle produzioni di qualità. Le domande potranno essere presentate fino al 30 dicembre. La Regione erogherà un contributo pari al 50 per cento delle proposte progettuali ma la quota di compartecipazione potrà arrivare al 60 per cento se la proposta arriverà da giovani imprenditori. L’importo massimo concedibile è 300mila euro. Vasto è il ventaglio di interventi che il bando prevede di finanziare. Si va dall’acquisto di macchine agricole e di attrezzature per la lavorazione dei prodotti fino agli investimenti di ristrutturazione delle aziende passando per il miglioramento dello stato dei terreni.