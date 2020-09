Inserita in Cronaca il 22/09/2020 da Rossana Battaglia Mercoledì 23 settembre presentazione progetto Orchidea ORCHIDEA

Organizzare e Rigenerare Contrastando gli Handicap e Includendo i Disabili ed Anziani WORKSHOP 23 Settembre 2020 Sala Conferenze Uildm Sezione Mazara del Vallo - ore 16.00 Via delle Madonie 1/A Mazara del Vallo





Mercoledì prossimo, 23 settembre, alle ore 16.00, presso la sala conferenze Uidlm, Sezione Mazara del Vallo, in via delle Madonie 1/A, a Mazara del Vallo, nell’ambito di un workshop, sarà presentato il progetto Orchidea, finanziato dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali. Il progetto si svolgerà in 20 Regioni ed ha come obiettivo la promozione di pratiche che uniscano il mondo agricolo e contadino ad un programma di sviluppo orientato ai valori sociali, inclusione sociale e sviluppo di comunità locali, oltre a sensibilizzare le comunità aderenti verso i comportamenti consapevoli e stili di vita sostenibili, verso un consumo critico delle risorse e del consumo di prodotti a km 0 . Il workshop ha lo scopo di promuovere le azioni del progetto, e cioè: valorizzare il ruolo della persona con disabilità attraverso opportunità di “visibilità sociale”, migliorare la qualità di vita della persona con disabilità e gli anziani.

Programma

Ore 16.00 – Registrazione Partecipanti. Ore 16.15 – Saluti della Autorità

- Ass. Vito Billardello -Assessore ai Servizi Sociali

- Ass. Germana Abbagnato - Assessore al Turismo, sostenibilità ed Agricoltura

- Dott. Lombardi Alessandro – Direzione Generale del Terzo settore Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, Collegamento da Roma

- Coordina i lavori: Avv. Laura Carbone – Coordinatore attività progettuali UILDM Sezione Mazara del vallo

Ore 16.50 – Apertura Lavori.

- Dott.ssa Giovanna Tramonte – Presidente UILDM Sezione di Mazara del Vallo

Ore 17.00 – Interventi

- Dott.ssa Giuseppa Adamo – Project Manager di UILDM Sezione Mazara del Vallo – “La persona con disabilità e gli anziani: capacità e competenze da promuovere”;

- Dott.ssa Teresa Campagna – Circolo Legambiente Lo Jacono - “Comunicazione sociale ed agricoltura sostenibile;

- Dott. Antonio Longo – Coordinatore generale Movimento Difesa Del Cittadino, in collegamento da Roma

- Dott.ssa Anna Capra – Consigliere Comunale di Monopoli, in collegamento da Monopoli

Ore 18:00

- Dott. Salvatore Quinc i – Sindaco di Mazara del Vallo.