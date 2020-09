Inserita in Cronaca il 22/09/2020 da Rossana Battaglia Dopo circa 12 anni il Comune di Trapani pubblica il bando per alloggi popolari Lo avevamo inserito nel programma elettorale e anche su questo argomento riusciamo a mantenere fede agli impegni presi. Dopo circa 12 anni il Comune di Trapani pubblica il bando per la nuova graduatoria degli aventi titolo per l’assegnazione degli alloggi di edilizia popolare di proprietà IACP e dell’Amministrazione Comunale in favore di residenti, in situazioni di disagio socio economico. “Da tempo, troppo a nostro parere, si aspettava questo nuovo bando pubblico - dichiara l´Assessore Abbruscato - anche in considerazione della L.R. 8/2018 che permette di regolarizzare in sanatoria l’occupazione di immobili, snellendo la graduatoria vigente e quindi andando incontro alle aspettative dei cittadini". "Abbiamo mantenuto i criteri, per le riserve, nelle future graduatorie per determinate categorie di cittadini, con particolare attenzione ai nuclei familiari in cui siano presenti disabili o anziani, prosegue il Sindaco Tranchida. Il diritto alla casa viene favorito da opportunità più concrete per realizzare il sogno di una vita, anche con l’avvento delle nuove azioni di Housing Sociale che stiamo mettendo in campo”.

Le scadenze per partecipare al bando di concorso sono le seguenti: – gg.60 dal 21/09/2020 fino al 20/11/2020 (per i cittadini residenti in Italia), – gg.120 dal 21/09/2020 fino al 19/01/2021 (per i lavoratori emigrati all’Estero e residenti nell’area europea), – gg.150 dal 21/09/2020 fino al 18/02/2021 (per i lavoratori emigrati all’Estero e residenti nell’area extra europea). Sul sito del Comune il bando è reperibile nella home page