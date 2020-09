Inserita in Politica il 19/09/2020 da Direttore “GENERAZIONE FUTURA” e Ivan GERARDI “Insieme per le amministrative di Marsala” Le imminenti elezioni amministrative cittadine vedranno l’Avv. GERARDI, responsabile delle attività Socio-Giuridiche dell’associazione e dirigente locale di GENERAZIONE FUTURA per Marsala e attuale consigliere comunale in carica, il professionista nuovamente impegnato nella corsa per uno scranno di palazzo delle lapidi.



E’ naturale ha dichiarato SPANO’ insieme al Direttivo Marsalese, supportare la campagna elettorale di Ivan , con lui Marsala avrà, semmai ce ne fosse bisogno, un uomo che anteporrà sempre la legalità e il rispetto per tutti, agli interessi personali.

Il suo attaccamento alla comunità locale, manifestato attraverso l’attività di consigliere comunale in questi anni è servito da volano alla ricandidatura, dichiara SPANO’, il territorio marsalese e il suo Hinterland ha bisogno di un uomo della sua caratura professionale e della sua statura morale.



Siamo orgogliosi di avere Ivan GERARDI in Generazione Futura