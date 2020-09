Inserita in Cronaca il 18/09/2020 da Rossana Battaglia UNA NUOVA OPPORTUNITA’ DI SPECIALIZZAZIONE A RAGUSA PRESSO LA PRESTIGIOSA SCUOLA DI FORMAZIONE LAC PER GIOVANI NEL SETTORE DEL MARKETING E DELLA COMUNICAZIONE Dal 21 settembre del corrente anno si aprono le iscrizioni di partecipazione a tale Corso presso la sede “LAC FORMAZIONE”. Oltre alla validità di un percorso progettuale attualmente indispensabile diventa la presentazione e la modalità di comunicazione dello stesso, ecco perché la scuola LAC FORMAZIONE propone corsi per giovani intraprendenti che vogliono specializzarsi nell’ambito della Comunicazione e Marketing Aziendale. Primo modulo del corso Marketing: Operatività Strategia Aziendale e Comunicazione . Durante il modulo, della durata di 40h (modulabile) si avrà una panoramica completa di ogni aspetto del mercato in cui le aziende operano; si affronteranno le fasi di: promozione di prodotti commercializzati dalla struttura aziendale, le strategie dei competitors, il positioning, l´utilizzo del giusto marketing mix. Data la multidisciplinarità degli argomenti trattati dal Corso questo modulo è frequentabile max 15 unità. L´attività di Formazione è un´opzione formativa per i giovani o per qualsiasi persona che ha l’esigenza del miglioramento nel campo della Comunicazione. Scopo del progetto agevolare l´orientamento circa le future scelte professionali per i giovani che attraverso la partecipazione ad esperienze, che colleghino sistematicamente la formazione in aula corsi con quella nel mondo del lavoro, o per già chi lavora e vuole migliorare la visibilità della propria attività e migliorare la comunicazione nella sua globalità professionale . Il Corso garantisce ai corsisti la possibilità di arricchire la propria formazione, acquisendo, oltre alle conoscenze di base, crediti certificati, rilasciati da altre esperienze formative. I Percorsi di formazioni sono progetti, attuati, verificati e valutati, sotto responsabilità dell’Ente “LAC Formazione” e del Tutor designato. Esso costituisce parte integrante del curriculum.

Il Corso viene condotto dall’Esperto in Formazione: Domotica / Comunicazione e Marketing Aziendale Salvatore Battaglia