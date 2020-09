Inserita in Cronaca il 18/09/2020 da Rossana Battaglia MEDITERRANEO MAR DE PAZ MEDITERRANEO MAR DE PAZ - Le tappe siciliane a Palermo, Trappeto, Augusta e Comiso.



Venerdì 18 settembre intorno alle 16.30 attraccherà presso la Cala al porto antico di Palermo la barca a vela Enoch del progetto Mediterraneo Mar de Paz (vedi mappa e foto allegate) che mira a divulgare la Dichiarazione di Barcellona per un Mediterraneo di cooperazione e disarmo anche nucleare.

Le tappe previste in Sicilia sono: Palermo,Trappeto dove Danilo Dolci iniziò il suo lavoro di Pace, Augusta e il suo porto nucleare, e la base missilistica di Comiso riconvertita in aeroporto civile