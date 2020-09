Inserita in Cultura il 11/09/2020 da Rossana Battaglia XI collettiva di pittura "Arte in Villa a Messina" Da venerdì 11 settembre a domenica 13, all’interno della Villa Salvatore Quasimodo

Appuntamento a Messina da venerdì 11 a domenica 13 settembre , all’interno della Villa Salvatore Quasimodo, con l’Associazione Culturale “Studio d’arte L’Étoile”, che organizza la XI collettiva di pittura “Arte in Villa”.

L´evento culturale ha ottenuto il prestigioso patrocinio del Comune di Messina, la partecipazione di oltre trenta artisti e la collaborazione del presidente dell´associazione "L´Aquilone", Rosario Lo Faro.

La manifestazione artistica avrà inizio alle ore 17.30 , con il taglio del nastro augurale alla presenza del dott. Domenico Interdonato e della dott.ssa Laura Simoncini presidenti Ucsi Sicilia e Messina e si protarrà fino alle 20.30 per tutti i tre giorni.

Domenica 13 , alle ore 18,00 si svolgerà un recital poetico a tema libero, coordinato e condotto dalla presidente dell’Associazione Nunziatina Titti Crisafulli. Alle 19.30 cerimonia di consegna agli artisti degli attestati di partecipazione. L´emergenza Covid19 impone l´uso della mascherina e il previsto distanziamento.