Inserita in Politica il 09/09/2020 da Direttore Massimo Grillo: "Una coalizione civica, larga e coesa e una squadra competente per il futuro di Marsala"

Oggi abbiamo presentato le liste della coalizione che sostiene la mia candidatura a Sindaco di Marsala insieme ai nomi dei primi quattro assessori ed il programma che vogliamo realizzare nei prossimi cinque anni per rilanciare la nostra città.



Sono state settimane importanti in cui ho potuto misurare direttamente che i marsalesi, nonostante il difficile periodo che stiamo attraversando, hanno voglia di spendersi per la propria comunità e per disegnare il futuro del territorio cercando di fare guadagnare alla nostra Marsala lo spazio e la visibilità che merita la quinta città della Sicilia.



Questo entusiasmo ha fatto in modo che io e la mia squadra potessimo presentare ai cittadini ben nove liste di candidati al consiglio comunale, ognuna con 24 candidati: Liberi, Progettiamo Marsala, Noi Marsalesi, Udc, Forza Italia, Fratelli d´Italia, "Valori, Impegno e Azione - un´altra Marsala", "Idea Sicilia - Popolari e Autonomisti", "Marsala città Punica - VIA".

Una coalizione larga, civica, coesa, con lo sguardo al futuro ed al bene della città e che, come ho detto fin dal principio, condivide il programma e il metodo per attuarlo.



Un programma che ho in parte anticipato ma che avrò modo di presentare nello specifico nelle prossime settimane coadiuvato dai primi quattro assessori che ho avuto il piacere e l´onore di designare su indicazione delle liste alleate e che per profilo umano, politico e professionale sono una garanzia di onestà, esperienza e competenza: Paolo Ruggieri, Antonella Coppola, Oreste Alagna e Arturo Galfano.



E ora a lavoro, per Marsala e i marsalesi!



Qui inserisco alcune brevi note biografiche dei quattro assessori designati e le fotografie:

Paolo Ruggieri:

62 anni, sposato, con due figli. Avvocato civilista, Cassazionista. Già Presidente della Sicilvetro SpA, due volte eletto Consigliere provinciale, tre volte Assessore provinciale con i Presidenti Adamo, D´Ali e Turano nonché Vice Presidente e legale rappresentante della stessa Provincia a seguito delle dimissioni di G. Adamo. Fondatore di ProgettiAmo Marsala. Componente della Direzione regionale di Diventerà Bellissima. Presidente UREGA di Trapani.

Antonella Coppola:

Sposata con il dott. Gaspare Pumilia, due figli (Ignazio e Gloria), è conosciuta nel territorio anche per il suo impegno professionale. E´ Dirigente scolastico da ben 25 anni e può vantare una lunga ed approfondita conoscenza delle tematiche educative e della formazione. Ha diretto Istituti prestigiosi come lo storico I Circolo didattico "G. Garibaldi", il Liceo delle Scienze Umane e Linguistico "Pascasino". Ha avuto in reggenza altre scuole del territorio ed è attualmente preside del Liceo Classico "Giovanni XXIII" e degli istituti Tecnico/Tecnologico e Professionale "Cosentino" di Marsala, nonché reggente del Convitto Nazionale Audiofonolesi. Curiosa da sempre della politica, non ha mai svolto ruoli al suo interno.



Oreste Alagna:

46 anni, dottore commericialista e revisore contabile, sposato con 2 figli. Ha ricoperto la carica di presidente del consiglio comunale di Marsala dal 2007 al 2012, poi assessore alle attività produttive, agricoltura, fiere e mercati e alla coesione territoriale, nella giunta Adamo, periodo in cui si è occupato di promozione delle produzioni agro-alimentari locali, di valorizzazione dei nostri prodotti bio e di turismo eno-gastronomico. Oggi è consigliere comunale uscente.

Arturo Galfano:

Laurea in Giurisprudenza, dipendente regionale in servizio presso il Parco Archeologico di Lilybeo. Per circa venti anni ha lavorato in Soprintendenza BB.CC. dove ha curato tutta la parte amministrativa dei vincoli e degli espropri per pubblica utilità delle aree archeologiche della provincia. Già componente dell´ufficio di diretta collaborazione dell´Assessorato Regionale alla Presidenza ed esperto del Presidente della Provincia di Trapani in materia di Beni Culturali e Ambientali. per tre anni UFFICIALE ROGANTE DELLE SOPRINTENDENZA BB.CC e altri tre UFFICIALE ROGANTE DEL POLO MUSEALE DI TRAPANI.Già componente, per anni, del Consiglio di Amministrazione della ex SICILVETRO di Marsala. Eletto ConsiglIere comunale nel 2012 in una lista civica è stato nominato Consigliere delegato ai BB.CC. Rieletto nel 2015 sempre in lista civica diviene vice Presidente del Consiglio e Capogruppo del PSI. Tra le iniziative più importanti portate a compimento nella consiliatura: la riapertura del Decumano Massimo, l´acquisizione gratuita della Chiesa di Santo Stefano, la riqualificazione della Chiesa di San Michele, la copertura della necropoli di Porta Mazara, l´acquisto di Porticella, il recupero di alcune edicole votive ed altro ancora. Iniziativa per il riconoscimento da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri della legge Bacchelli al maestro Giorgio Magnato.