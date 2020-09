Inserita in Politica il 09/09/2020 da Direttore Petrosino, avviato il Centro Estivo per Bambini Le attività sono state finanziate con 22 mila euro di fondi nazionali Hanno preso il via a Petrosino le attività del Centro Estivo per Bambini. Stamattina il Sindaco Gaspare Giacalone e l´Assessore alle Politiche sociali Luca Facciolo si sono recati in visita al centro frequentato da 34 bambini e curato dalla cooperativa Nido D´argento nei locali del Centro Polivalente. L’iniziativa, per la quale il Comune ha ottenuto un finanziamento nazionale di 22 mila euro, trae origine dall´emergenza Covid che ha provocato la sospensione delle attività didattiche, privando bambini e adolescenti di momenti di socializzazione fondamentali per la crescita del minore. Le attività, svolte da educatori professionali, si concluderanno il 30 settembre.



“Petrosino è tra i comuni siciliani che hanno avviato un Centro Estivo tra le attività previste per l’emergenza Covid”, afferma Giacalone. Che aggiunge: “Attività ludiche e ricreative per 34 bambini che li terrà impegnati nelle settimane prima e durante l’inizio della scuola. Questo progetto è stato interamente finanziato da fondi Covid messi a disposizione dal Governo Nazionale per un totale di 22 mila euro. Siamo convinti che le risorse finanziarie rese disponibili per la cittadinanza durante questa emergenza vadano usate tutti, velocemente e con estremo scrupolo. Non si lascia nessuno indietro, non si lasciano risorse inutilizzate per i cittadini!”.