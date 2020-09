Inserita in Cronaca il 08/09/2020 da Rossana Battaglia Iniziativa esperantista per la Giornata Europea della Cultura Ebraica In occasione della ventunesima Giornata Europea della Cultura Ebraica , anche l´ Associazione Esperanto Nebrodi ha voluto partecipare alle iniziativa organizzate sotto l´egida dell´Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI), attraverso una conferenza tenuta on line dal docente universitario ed esperantista Antonio Matasso , che è stata dedicata agli ebrei di Naso. Il centro nebroideo, recentemente dichiarato Città esperantista (Esperanto-urbo), ha infatti ospitato per secoli nel proprio territorio una numerosa comunità ebraica, ai cui componenti si deve in gran parte l´arte maiolicara nasense. Nelle prossime settimane, l´Associazione Esperanto Nebrodi proporrà all´amministrazione comunale di collocare una targa bilingue, in italiano ed esperanto, per ricordare gli ebrei nasensi ed anche Ludovico Lazzaro Zamenhof, inventore della lingua internazionale.

Per chi fosse interessato a tali iniziative o ad iniziare corsi di esperanto, è possibile contattare l´e-mail info@esperantonebrodi.it.