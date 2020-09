Inserita in Cultura il 07/09/2020 da Rossana Battaglia Terzo anno consecutivo per Le Vie dei Tesori a Trapani: dal 12 settembre aprono le porte 11 siti. PRESENTAZIONE martedì 8 settembre a Palazzo D´Alì

LE VIE

DEI TESORI ritorna a TRAPANI e apre 11 luoghi,



tra

tonnare, bastioni, campanili e chiese

Due particolari esperienze raccontano la città

12 >27 settembre



martedì 8 settembre | ore 9,30 | Palazzo D’Alì



Rinascere dalla bellezza dei luoghi , siano essi tonnare dimenticate, bastioni imponenti, campanili che sembrano toccare il cielo o carceri lontane. Ma mai come quest´anno è necessario ripartire, in piena sicurezza. Il festival che “racconta” l´Isola, ritorna a Trapani per la terza volta: ricordando che è risultata tra le città più amate dal pubblico, podio di bronzo dietro soltanto a Palermo e Catania , con una performance straordinaria che ha superato di parecchio i sedicimila visitatori e una ricaduta sul territorio di 246.270 mila euro (dati Otie, Osservatorio sul turismo delle Isole europee). A Trapani il festival proporrà visite ad undici siti – alcuni inediti , altri graditi ritorni - dove si entrerà sabato e domenica, preferibilmente su prenotazione e con numeri contingentati, nel pieno rispetto delle norme anticovid. I coupon per le visite a Trapani saranno validi anche per i siti a Marsala e Mazara del Vallo, e viceversa.



Le Vie dei Tesori si aprirà sabato 12 settembre e durerà tre settimane, fino al 27 settembre, in contemporanea con Bagheria, Marsala, Mazara del Vallo, Caltanissetta, Messina, Sambuca e, nell´ultimo weekend, anche Naro. Ad ottobre toccherà a Catania, Ragusa, Scicli e Noto, Sciacca, Monreale e all´ammiraglia, Palermo, dove il festival è nato 14 edizioni fa. Le Vie dei Tesori è sostenuto da Unicredit e, a Trapani, dal Comune e da numerosi partner, organizzato con l´aiuto logistico di Agorà.

La terza edizione de Le Vie dei Tesori a TRAPANI verrà presentata alla stampa martedì prossimo ( 8 settembre ) alle 9,30, a Palazzo D’Alì (piazza Municipio 1). Saranno presenti il sindaco Giacomo Tranchida, l’assessore alla Cultura Rosalia D’Alì, Vincenzo Evola, Area Manager UniCredit Trapani, il vicepresidente dell’associazione Le Vie dei Tesori Onlus Marcello Barbaro e Dario Gentile, presidente di Agorà, i partner istituzionali e privati. La restauratrice Claudia Bertolino presenterà il lavoro sulla “La Pietà con le sante Lucia e Agata”, un restauro eccezionale, uno dei pochissimi, forse l´unico, portato a termine durante il lockdown, realizzato dalla Fondazione Le Vie dei Tesori con il sostegno di Lottomatica Holding.

Ingresso consentito con la mascherina.