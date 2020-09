Inserita in Cronaca il 04/09/2020 da Rossana Battaglia Castellammare Culture Fest Castellammare Culture fest: dal 4 al 6 settembre eventi di “assalto poetico” e pittura dal vivo per le vie della città, a cura di Trinart.



Il 6 settembre ore 21, alla villa Margherita, “Dare la parola”, regia e testo dell’ospite Ivan Tresoldi, poeta di strada milanese di origini siciliane che parlerà di arte urbana e muralismo, individuo e memoria, multiculturalismo, poesia e letteratura, etimologia, comunicazione sociale e propaganda.

Il programma del Castellammare Culture fest prevede diverse performance di pittura di strada tra le quali anche una lunghissima poesia: per le vie del centro città “assalti” di poesia e pittura (in luoghi autorizzati) il 4 e 5 settembre dalle ore 11 alle 13 e dalle 17.30 alle 20.

Il festival è l´ultimo appuntamento del progetto residenza d´artista a cura di TrinArt che, allo scopo di valorizzare il territorio, quest´anno ha accolto diversi artisti: le registe Emma Dante e Laura Castelli, la compagnia teatrale Barbe papa, l´artista boliviana Janette Mendez ed altri.

Per informazioni Castellammare Culture fest: 3291968423, 3493173574 e 3391481609.