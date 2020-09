Inserita in Cronaca il 04/09/2020 da Rossana Battaglia Memorial Carabiniere gaspare Miceli

In data 3 settembre 2020 a distanza di tre anni dalla tragica scomparsa , gli amici di Gaspare Miceli trentaduenne trapanese, appuntato dei carabinieri di Rocca Verano in provincia di Asti, hanno voluto ricordarlo con un memorial di calcio a 5; una partita giocata tra i suoi più cari amici e compagni di scuola ai Campi Forese, alla presenza della mamma e della sorella, alle quali a fine gara sono state donate delle targhe ricordo. Gaspare Miceli amava il calcio: era il bomber del Bistagno squadra di calcio di 2^ categoria. Un vero atleta tradito da quel mare di cui tanto si fidava. Gaspare era disperso in mare dal 28 agosto 2017: intorno alle 16 di quel giorno era entrato in acqua insieme ad un amico per fare snorkeling ma successivamente i due si erano separati quando l’amico era rientrato a riva per un problema alla maschera. Alle 20, non vedendolo rientrare, l’uomo aveva lanciato l’allarme ed erano iniziate le ricerche, condotte da una motovedetta della Capitaneria di Porto, un gommone dei Vigili del Fuoco, due elicotteri attrezzati per il volo notturno ed alcuni sommozzatori. La salma del giovane carabiniere fu ritrovata in mare, al largo di Noli (Savona) la mattina del 29 agosto 2017.