Inserita in Cronaca il 02/09/2020 da Rossana Battaglia Archeologia: il progetto "Cento Sicilie" al Parco di Selinunte il 4 settembre. Al tramonto per la prima volta sulla collina orientale AL PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE APPRODA IL PROGETTO “CENTO SICILIE”. DECINE DI PERFOMER BENDATI AVVIERANNO UN PERCORSO MULTISENSORIALE A CONTATTO CON I VISITATORI, SECONDO UN INNOVATIVO PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEI SITI ARCHEOLOGICI SICILIANI.

VENERDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 19.



repertorio del precedente appuntamento di Cento Sicilie la scorsa settimana nel sito archeologico Bagno Arabo di Mezzagnone a Santa Croce Camerina (RG)



https://wetransfer.com/downloads/e033a98f698000466504d2a617b99d2520200829101846/7efecc

PER LA PRIMA VOLTA SARA’ UTILIZZATA LA COLLINA ORIENTALE.repertorio del precedente appuntamento di Cento Sicilie la scorsa settimana nel sito archeologico Bagno Arabo di Mezzagnone a Santa Croce Camerina (RG)