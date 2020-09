Inserita in Cronaca il 02/09/2020 da Rossana Battaglia SCAVO ARCHEOLOGICO. CHIUDE UN TRATTO DI VIA A. DE GASPERI Per cinque giorni lavorativi, a decorrere da domani (3 Settembre), resterà chiuso al transito veicolare un tratto di via Alcide De Gasperi . È quello compreso tra la via Del Fante e via Berta, dove verranno effettuati lavori di scavo archeologico. Come riportato nell´apposito provvedimento della Polizia Municipale di Marsala, nelle suddette giornate la circolazione sarà vietata dalle ore 7 alle ore 18.