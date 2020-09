Inserita in Cronaca il 01/09/2020 da Rossana Battaglia Ricordando il Preside Blunda Questa mattina è venuto a mancare all’età di 77 anni uno dei personaggi di spicco della politica e della cultura Partannese, Il prof. Franco Blunda. Originario del borgo salemitano, si sposta a Partanna, dove da subito si inserisce nell’ambito politico tesserandosi nel Partito Repubblicano; dapprima consigliere comunale del partito, in seguito assessore della pubblica istruzione e successivamente assessore ai lavori pubblici. Eletto segretario prov del partito repubblicano, viene presentato alle regionali nella lista del partito di origine, non viene eletto per pochi voti. Diviene componente del USL di Mazara del Vallo e successivamente, infine, si avvicina all’UDC. Per quanto concerne l’attività professionale, il prof. Blunda ha ricoperto il ruolo di vicepresidente e successivamente il ruolo di preside presso l’I.S.S. “Dante Alighieri”, oggi I.S.S. “Francesco D’Aguirre Salemi – Dante Alighieri “di Partanna.

Il Preside Blunda viene ricordato con profonda stima ed affetto dalla comunità partannese; l’ex sindaco di Partanna, Giovanni Cuttone , lo ricorda “come una persona moderata, un uomo che sapeva fare politica, con il quale non sempre ci siamo trovati d’accordo ma con il quale abbiamo stretto un rapporto di stima reciproca”. Partanna oggi saluta una personalità di spicco della sua comunità, un uomo che ha lasciato un enorme contributo alla politica e alla scuola, un uomo dall’elevato senso di moralità e profondi valori.