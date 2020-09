Inserita in Cronaca il 01/09/2020 da Rossana Battaglia Pantelleria: gli eventi dal 31 agosto al 6 settembre per la Stagione Culturale Estiva 2020 Musica dal mondo, cinema sui diritti sociali, teatro, presentazioni di libri e riflettori sempre accesi sui talenti panteschi



Sono ben 9 gli eventi di questa settimana a Pantelleria e ce n’è per tutti i gusti.

https://youtu.be/yLPI2jqXv7o Si è iniziato ieri con il concerto di Luca Valenza e Salvo Casano con il duo di percussioni Sound Contamination (un breve video dell’esibizione è disponibile a questo link:) che in una disposizione più ‘intima’ con il pubblico, ha dato vita ad un entusiasmante crescendo di ritmi e sonorità da tutto il mondo, per finire con le canzoni popolari pantesche e siciliane.

Ecco il calendario degli eventi e i link per quelli che necessitano di prenotazione:



EVENTI DI QUESTA SETTIMANA 31 AGOSTO-6 SETTEMBRE

1° settembre ore 22.00 Piazza Messina

CINEMA SOTTO LE STELLE: PRIDE di Matthew Warchus

Regia di Matthew Warchus. Un film con Bill Nighy, Imelda Staunton, Dominic West, Paddy Considine, George MacKay, Joseph Gilgun.

Genere Drammatico, Commedia - Gran Bretagna, 2014, durata 120 minuti

Nell´estate del 1984 al Gay Pride di Londra un gruppo di attivisti gay e lesbiche decide di raccogliere fondi per sostenere le famiglie dei minatori in sciopero. Il film ha ottenuto 1 candidatura a David di Donatello, 2 candidature e vinto un premio ai BAFTA.

https://billetto.it/e/cinema-sotto-le-stelle-pride-di-matthew-warchus-biglietti-472891 Prenotazioni:





2 settembre ore 22.00 Piazza Cavour

AFRO FUNK ARKESTRA IN CONCERTO Musiche dal mondo africano. Il gruppo nasce nell’estate del 2013 da un’idea di Salvatore Casano e Davide Angelica con l’obiettivo di divulgare la cultura della musica africana – sia tradizionale sia moderna – proponendo un repertorio di musiche nigeriane, etiopi, ghanesi.

https://billetto.it/e/afro-funk-arkestra-in-concerto-biglietti-472898 Prenotazioni:



3 settembre ore 22.00 Banchina vicino al Circolo Velico

SEABEMOLLE IN CONCERTO - ANDANTE CON MOTO ONDOSO Musica, acrobazie sul veliero Nuages e tanto divertimento. Gli artisti di Sea BeMolle, musicisti, attori e acrobati, insceneranno uno spettacolo tra le vele della Nuages attraccata in banchina vicino al Circolo Velico.

Non è necessaria la prenotazione. Libero accesso con mascherina.

Un evento in collaborazione con la Guardia Costiera

#marepertutti #pantelleriapertutti



4 settembre ore 22.00 Piazza Cavour

TEATRO ‘CORRI’ tratto dal bestseller di Roberto Di Sante con SEBASTIANO GAVASSO, regia di Ferdinando Ceriani

CORRI, il bestseller di Roberto Di Sante presentato lo scorso anno al Castello di Pantelleria, ha visto proprio sull´isola l´anteprima di questo spettacolo teatrale adattato e diretto da Ferdinando Ceriani che sta girando in tournée per la penisola dopo il fermo per il Covid.

Sebastiano Gavasso, attore che abbiamo visto quest´anno anche in IL PARADISO DELLE DONNE, veste i panni del protagonista del romanzo, un uomo fortemente depresso che ormai pensa solo al suicidio e invece... invece inizia a correre e scopre il mondo dei runner e grazie alla corsa esce dal tunnel della depressione e non solo porta un messaggio di positività e resilienza a chi gli sta attorno, ma riesce anche a vincere, non solo le gare alle quali partecipa, ma soprattutto nella corsa della vita.

Un tema profondo ed importante che ha portato il giornalista romano Roberto Di Sante persino al Convegno Nazionale di Psichiatria per illustrare la storia di una speranza e di una soluzione reale, perché la storia del protagonista del libro e del monologo teatrale è poi la storia anche dell´autore.

Una prova superba di Sebastiano Gavasso sul palco, accompagnato dalle musiche di Giovanna Famulari, una delle migliori violoncelliste italiane contemporanee.

Saranno ospiti della serata gli amici della ASD Pantelleria Outdoor, che lo scorso anno furono protagonisti della presentazione del libro con il campione pantesco Simone Parisi, che Roberto Di Sante ha sostenuto soprattutto durante la Maratona di New York raccontando anche la sua esperienza, preziosa, visto che Roberto è riuscito ad ottenere la 6 Marathon Medals per esser riuscito a finire tutte le 6 più grandi maratone del mondo in un anno.

Un appuntamento dedicato sì ai runner, ma anche a quanti vogliono riscoprire in un toccante e coinvolgente monologo teatrale una storia di crescita, riscatto e soprattutto speranza.

https://billetto.it/e/corri-spettacolo-teatrale-con-sebastiano-gavasso-biglietti-472905 Prenotazioni:



5 settembre ore 18.00 Aula Consiliare

ROBERTO DI SANTE presenta il suo ultimo romanzo ‘TRE’

Dopo aver presentato lo scorso anno CORRI al Castello di Pantelleria, torna il giornalista romano a presentare il suo nuovo romanzo, TRE.

Prosegue il racconto di Aldo Amedei, protagonista di CORRI. Il destino lo ha messo di nuovo al tappeto. Lui si rialza, ma i giorni e le notti non hanno più sapore. Allora prova a ridargli un po´ di sale aprendo un cassetto, cercando amore tra vecchie pagine macchiate di caffè e magia. Ma inciampa in un numero. Che fa male e bene. E poi ancora male. Un aereo lo aspetta, ma sa che non può più scappare. Il tempo delle scelte è scaduto, non gli resta che confessare. Tutto, prima che cali il sipario. Il viaggio di Aldo sembra finito, ma invece è appena iniziato. Attaccato allo straccio di un sogno, nella speranza diventi un vestito leggero e profumato...

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.



Ore 22.00 Piazza Cavour

LUCA VALENZA SOUL PROJECT IN CONCERTO CON INTRO DI SHARON GABRIELE Torna sul palco di Piazza Cavour, dopo il successo del 22 agosto, Luca Valenza e il suo Soul Project.

Stavolta con una breve intro di un altro talento pantesco, Sharon Gabriele.

Quello del Luca Valenza Soul Project sarà un concerto soul con brani inediti composti da Luca Valenza e brani composti in collaborazione con Pietro Venza, membro co-fondatore del gruppo e attuale chitarrista di Dolcenera. In aggiunta, brani molto conosciuti per aprire e chiudere la performance. La band è composta da musicisti altamente qualificati nell’ambito live jazz, pop, rock e blues. Inoltre, tutti i musicisti presenti sono professionisti laureati in musica e vantano molte esibizioni e collaborazioni con importanti nomi del panorama musicale/teatrale italiano ed estero.

Prenotazioni: https://billetto.it/e/luca-valenza-soul-project-in-concerto-con-intro-di-sharon-gabriele-biglietti-473132



6 settembre ore 22.00 Piazza Cavour

DANILO RUGGERO CON GIANNI BELVISI IN CONCERTO Danilo Ruggero, cantautore pantesco si esibirà in un duetto straordinario con un altro talento pantesco, Gianni Belvisi. Danilo Ruggero, pantesco trapiantato nella ha fatto uscire due anni fa il suo primo EP "In realtà è solo paura", in cui il cantautore siculo classe ’91 attraversa i suoi ultimi anni condensandoli in brani intensi che passano da racconti intimistici ad altri più universali, oltre ai quali però non mancano critiche aspre, ma attuali del mondo che ci circonda.

Finalista del Premio Andrea Parodi 2020, l’unico contest europeo dedicato alla “musica del mondo” proprio con “Li malivuci”, brano in pantesco.

La performance in Piazza Cavour sarà di brani prettamente originali in lingua italiana e diletto pantesco, debitamente arrangiati per l’esibizione in duo, (formazione che prevede, piano/tastiera, chitarra, voci e cori).

https://billetto.it/e/danilo-ruggero-in-concerto-con-gianni-belvisi-biglietti-473136 Prenotazioni:



L´ingresso è alle 21.00, se non si può più venire, avvertire l´organizzazione alla mail assessoremarrucci@comunepantelleria.it.

Dalle 21.30 i posti non reclamati verranno messi a disposizione.