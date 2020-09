Inserita in Cronaca il 28/08/2020 da Rossana Battaglia Rifiuti: contenitori per le utenze domestiche in distribuzione ogni sabato Rifiuti: contenitori per le utenze domestiche in distribuzione ogni sabato Consegne nei locali ex mattatoio comunale, in via del macello, dalle ore 8,30 alle 13 e dalle ore 14,30 alle 17





“Ad ottobre è prevista per la partenza del nuovo servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti, rimandato per l´emergenza covid -19”

Ogni sabato la distribuzione gratuita dei nuovi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti: sabato 29 agosto ed il 5, 12, 19 e 26 settembre, cioè tutti i sabati di settembre, nei locali dell´ex mattatoio comunale, in via del macello,

dalle ore 8,30 alle 13 e dalle ore 14,30 alle 17,

saranno consegnati gratuitamente i nuovi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

È possibile ritirare i contenitori anche per altri utenti esibendo la tessera sanitaria dell´intestatario del ruolo Tari

L´amministrazione comunale informa che la distribuzione dei kit per i rifiuti è ancora in corso in vista della partenza del nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti previsto per ottobre.

Il nuovo servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti che prevede numerose novità tra le quali proprio il ritiro dell´immondizia solo negli appositi contenitori.

«Invitiamo chi non lo ha ancora fatto a ritirare, ogni sabato nell´ex mattatoio, i contenitori per la nuova raccolta dei rifiuti con partenza prevista ad ottobre. A causa dell’emergenza Covid- 19 abbiamo dovuto interrompere la distribuzione dei kit e rimandare la partenza del nuovo servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta - spiegano il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore all’Ambiente Vincenzo Abate-. Ricordiamo che la ditta Agesp si è aggiudicata la gara che prevede un netto cambio con l´appalto in partenza e che, per sette anni, ci consentirà di avere un servizio di raccolta e smaltimento rifiuti continuato ed esteso anche a zone prima non servite come le periferie. A maggio abbiamo riavviato le procedure per rendere operativo il nuovo servizio che prevede il ritiro a domicilio dei rifiuti e sul territorio non ci saranno più cassonetti così da migliorare i livelli di differenziata».