Inserita in Cronaca il 28/08/2020 da Rossana Battaglia MARINA MILITARE: PUBBLICATO IL BANDO DI CONCORSO PER 2.200 VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA DI UN ANNO NELLA MARINA MILITARE La Marina Militare offre un’opportunità di lavoro aperta a più di duemila giovani.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 65 del 21.08.2020 – 4a Serie Speciale il bando di concorso per l’anno 2021 per reclutare 2.200 VFP1 della Marina (Volontari in Ferma Prefissata di un anno).

Per i ragazzi e le ragazze di età compresa tra i 18 e i 25 anni (non compiuti) la Marina offre un’occasione per intraprendere una carriera entusiasmante, al servizio del Paese.

Attraverso percorsi formativi e addestrativi in tutti i settori di impiego, da quello navale, alle forze speciali, alle componenti specialistiche, si avrà la possibilità di acquisire e mettere in campo competenze e professionalità. Al termine delle ferma annuale si potrà partecipare al concorso VFP4, occasione per prolungare l’impiego in Marina per quattro anni, proseguire nel proprio percorso di crescita professionale e diventare “professionisti del mare”.

I posti a concorso (2.200) sono suddivisi in 1.400 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM) e 800 per il Corpo delle Capitanerie di Porto (CP).

Il reclutamento sarà effettuato con le seguenti modalità:

1° blocco , per reclutare 1.356 militari, di cui 950 per il CEMM e 406 per le CP, la cui domanda di partecipazione potrà essere presentata dal 30 agosto al 28 settembre 2020; 2° blocco (per 844 posti, di cui 450 per il CEMM e 394 per le CP) la cui domanda di partecipazione può essere presentata da 7 gennaio al 5 febbraio 2021.

Solo nell’ambito del 1° blocco, sarà consentito chiedere di essere assegnati, oltre che al CEMM navale o al corpo CP, a uno dei seguenti settori d’impiego delle Forze speciali e delle Componenti specialistiche: anfibi “CEMM”; incursori “CEMM”; palombari “CEMM”; sommergibilisti “CEMM”; aeromobili “Componente” (CEMM o CP).

È ammessa la presentazione delle domande di reclutamento per entrambi i blocchi, seguendo la procedura online sul portale della Difesa, nel rispetto delle date di scadenza stabilite per ognuno di essi.

https://concorsi.difesa.it/mm/Pagine/default.aspx A breve, accedendo al portale del Ministero della Difesa nella pagina dedicata ai concorsi () sarà possibile consultare il bando per verificare requisiti e modalità di partecipazione e tutte le informazioni inerenti il concorso nonché inoltrare la domanda on line.

Per ulteriori informazioni sui posti a concorso, settori di impiego, modalità di reclutamento e svolgimento delle fasi concorsuali visita il sito della Marina Militare: https://www.marina.difesa.it/media-cultura/Notiziario-online/Pagine/20200824_concorso_vfp1.aspx