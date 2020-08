Inserita in Cultura il 27/08/2020 da Rossana Battaglia SORU TRISKELIA PORTA IN SCENA “CANTI E CUNTI DELL’ISOLA A TRI PUNTI” [CAVE DI CUSA/CAMPOBELLO DI MAZARA] Nell’ambito della rassegna “Sicilia Parra”, promossa dal Comune di Campobello di Mazara e finanziata dall’Assessorato regionale ai beni culturali, domani sera (venerdì), alle 21,15, nell’Area archeologica delle Cave di Cusa, a Campobello di Mazara , spettacolo “Canti e cunti dell’Isola a tri punti”, con Alice Ferlito (voce), Romina Pincha (chitarra e percussioni) e Ivan Rinaldi (chitarre e mandolino). Alice e Romina formano il duo “Soru Triskelia” che, in questa versione, si arricchisce di “un fratuzzu” (Ivan Rinaldi): lo spettacolo è un viaggio tra miti canti, “cunti” e leggende della Sicilia, città per città e di simbiosi con la natura nel tentativo di rievocarne la filosofia di vita e la spiritualità piena di forza autentica e di identità. Il biglietto d’ingresso costa 5 euro. Ingresso consentito con misurazione della temperatura e mascherina di protezione.

PROSSIMI SPETTACOLI: Venerdì 4 settembre, Roberto Lipari (15 euro); Sabato 5 settembre, “L’anima volle tutto”, con Enrico Stassi, Maria Teresa Coraci e Stefania Blandeburgo (5 euro); Venerdì 11 settembre, Daria Biancardi, Giuseppe Milici e Pietro Adragna (7 euro). Info e prenotazione posti: 3715271759.