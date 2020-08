Inserita in Cronaca il 26/08/2020 da Rossana Battaglia Pantelleria: gli eventi dal 25 al 30 agosto per la Stagione Culturale Estiva Dal cinema di Checco Zalone al Musical che racconta la Storia di 30 anni d’Italia, dal RESILEA FEST alla SAGRA dei Viddrani, passando per il Jazz a Gadir e la musica del mondo da ballare con i SeaBeMolle





Una settimana intensa e ancora una volta con eventi per tutti i gusti e tutte le età quella che va da oggi, 25 al 30 agosto.

Si parte stasera con il cinema comico di Checco Zalone con QUO VADO? A Piazza Messina, per continuare domani, mercoledì 26 agosto in Piazza Cavour con il Musical JUKEBOX di e con Luca Pizzurro. La narrazione in parole e musica della Storia d’Italia dal rastrellamento del Ghetto romano nel 1943 fino alle contestazioni del ’68.

Giovedì 27 agosto, invece, ci sarà il secondo appuntamento con Pillole di RESILEA FEST a Piazza Messina. In quest’ultimo appuntamento si parlerà di quanti hanno fatto della biodiversità dell’Isola di Pantelleria loro missione di vita. Sarà anche proiettato il film “Testimoni di un mare in cambiamento” di Giampaolo Rampini e Alessandra Raichi.

Venerdì 28 agosto sempre a Piazza Cavour il concerto dei SeaBeMolle ci porterà ritmi da tutto il mondo e sarà difficile stare fermi sulle sedie.

Ancora il 29 agosto , in uno scenario tra i più suggestivi dell’isola, ci sarà il concerto dei PASSI NEL VENTO JAZZ QUARTET, una formazione di giovani incredibili talenti panteschi e siciliani, Francesco Giacalone (clarinetto), Gianni Belvisi (pianoforte), Giuseppe Pipitone (contrabbasso), Salvatore Casano (batteria), che si esibirà in un concerto jazz sull’onda delle emozioni.

Sempre il 29 e il 30 agosto a Piazza Cavour ci sarà anche la prima edizione della SAGRA DELLO ZIBIBBO E DELLA CUCINA PANTESCA a cura dei Viddrani. Una kermesse in cui la faranno da padroni i prodotti tipici della cucina pantesca, lo zibibbo, da cui si ottiene il passito, gli strumenti e gli attrezzi del ‘viddrano’, del contadino pantesco e ovviamente la musica e il folklore che accompagnavano le vite dei viddrani panteschi e le loro feste.

Per non tralasciare anche gli eventi sportivi, il 30 agosto mattina ci sarà l’edizione 2020 del PANTELLERIA TRAIL, parte del circuito del Sicilia Ecotrail.





Ecco il calendario degli eventi e i link per quelli che necessitano di prenotazione:





EVENTI DI QUESTA SETTIMANA 25-30 AGOSTO



25 agosto ore 22.00 Piazza Messina CINEMA SOTTO LE STELLE

QUO VADO? di Checco Zalone

https://billetto.it/e/cinema-sotto-le-stelle-quo-vado-di-checco-zalone-biglietti-471534 Prenotazioni:

26 agosto ore 22.00 Piazza Cavour Palco Principale JUKEBOX - Il MUSICAL

Un viaggio narrativo e musicale attraverso le canzoni del jukebox nella Storia d’Italia dal rastrellamento al Ghetto di Roma del 1943 fino alle contestazioni del 1968.

https://billetto.it/e/musical-jukebox-di-luca-pizzurro-biglietti-471607 Prenotazioni:

27 agosto ore 22.00 Piazza Messina Pillole di RESILEA FEST

Serata di nomina a soci onorari di Resilea APS di alcune persone che hanno fatto della biodiversità di questa isola la loro missione di vita: flora, fauna e vita marina, scoperti dai cittadini. Esplorazioni, conoscenze e scoperte di un valore inestimabile.

Proiezione del film “Testimoni di un mare in cambiamento” - di Gianpaolo Rampini e Alessandra Raichi, dedicato al lavoro trentennale di Maria Ghelia alla scoperta dei fondali di Pantelleria e all’arrivo delle specie aliene.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.





28 agosto ore 22.00 Piazza Cavour Palco principale SEABEMOLLE IN CONCERTO - MUSICA DAL MONDO SPAGHETTO-TROPICAL

Un concerto speciale, con repertorio spaghetto-tropical (chorinho brasiliano, mazurca, polka, morna e funanà), qualcosa di stranamente simile al liscio ed apprezzato in tutti i circoli delle contrade.

https://billetto.it/e/seabemolle-in-concerto-musica-dal-mondo-spaghetto-tropical-biglietti-471663 Prenotazioni:

29-30 agosto ore 20.00 Piazza Cavour SAGRA DELLO ZIBIBBO E DELLA CUCINA PANTESCA a cura dei VIDDRANI





29 agosto ore 22.00 Cala Gadir PASSI NEL VENTO JAZZ QUARTET

PASSI NEL VENTO è un progetto promosso da quattro giovani jazzisti siciliani, che pone al centro del fare musica una forte impronta territoriale. Francesco Giacalone (clarinetto), Gianni Belvisi (pianoforte), Giuseppe Pipitone (contrabbasso), Salvatore Casano (batteria), uniti da un comune profondo sentimento di appartenenza ala terra natìa, Pantelleria, promuovono un progetto fatto prevalentemente di brani originali ispirati unicamente dal territorio isolano e siciliano.

https://billetto.it/e/passi-nel-vento-jazz-quartet-biglietti-471677 Prenotazioni:

