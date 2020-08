Inserita in Cronaca il 26/08/2020 da Rossana Battaglia Docenti e personale Ata delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado della provincia di Trapani, da domani, giovedì 27 agosto a lunedì 7 settembre, potranno effettuare su base volontaria il test sierologico anti Covid, in ott L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma nazionale che coinvolge tutto il personale docente e tecnico amministrativo delle scuole statali e paritarie finalizzato a garantire l’apertura in sicurezza delle scuole il prossimo 14 Settembre.

In particolare, l’Azienda sanitaria provinciale di Trapani ha attivato un servizio dedicato al personale scolastico privo di Medico di Medicina Generale (MMG) e al personale il cui il medico di riferimento non sia disponibile a partecipare allo screening sierologico.

Basterà fissare un appuntamento con il Centro vaccinale distrettuale di riferimento per essere sottoposti, su base volontaria, ai test che saranno eseguiti dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Trapani .

Di seguito le sedi dei rispettivi Centri vaccinali di riferimento afferenti al Dipartimento di Prevenzione:





- Trapani – Erice - Cittadella della Salute ( Erice- Casa Santa) tel. 0923 472401

- Alcamo (V.le Europa,41) tel. 0924 599614

- Castelvetrano (P.zza Martiri d’Ungheria) tel.0924 906069

- Mazara del Vallo (via Castelvetrano,28) tel.0923 901531

- Marsala (Piazza F.sco Pizzo) tel. 0923 714911

- Pantelleria tel. – 0923 910264





E’ possibile contattare le rispettive strutture sanitarie lunedì mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, martedì e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17.