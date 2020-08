Inserita in Cronaca il 17/08/2020 da Rossana Battaglia Pantelleria: gli eventi dal 17 al 23 agosto della Stagione Culturale Estiva 2020. Dal Premio ‘Progetto da Pantelleria’ al Resilea Fest, dal Cinema sotto le Stelle a Piazzetta Messina ai concerti blues, soul e folk, fino alla presentazione del nuovo Tanti eventi in questa settimana che va da oggi, lunedì 17 a domenica 23 agosto, eventi organizzato dal Comune di Pantelleria per la Stagione Culturale Estiva 2020, ma anche dalle associazioni locali.

Stasera si è spostato a Piazza Cavour, sul palco principale alle 21.00 il Premio ‘PROGETTO DA PANTELLERIA’ organizzato da Pantelleria Internet, in collaborazione con il Rotary Club e con il Patrocinio del Comune di Pantelleria. A Peppe D’Ajetti il vincitore della XIV edizione del ‘Progetto da Pantelleria’ sarà consegnato ufficialmente il riconoscimento alla presenza del Direttore di Pantelleria Internet, Salvatore Gabriele, del Presidente della Giuria, Italo Cucci e del Presidente del Rotary Club, Vito Simonte e dell’Assessore alla Cultura, Francesca Marrucci. Presenterà l’evento Mascia Maluta.

Peppe D’Ajetti, autore de ‘L’Isola di terra’, scrittore, esperto del territorio, come lui stesso ama definirsi, guida turistica di raro talento, Peppe è anche figlio d’arte, in un certo senso. Suo padre era infatti quell’Angelo D’Ajetti che scrisse quella che è considerata un po’ l’enciclopedia dell’isola: ‘Il libro dell’isola di Pantelleria’, ancora oggi punto fermo di chi vuole approfondire la storia della Perla Nera.

Peppe prosegue la tradizione di far conoscere il meglio di questa terra, non solo scrivendone, ma soprattutto portando le persone sul posto, spiegando la Storia e le storie, le tradizioni, gli usi e i costumi di una terra ricca non solo di bellezze, ma anche di materiale di narrazione. Oltre al Premio principale a Peppe D’Ajetti, saranno consegnati due premi speciali, uno a Gabriele Ferro e uno a Gabriella Giuntoli e un Premio alla memoria a Pier Vittorio Marvasi.



Domani, martedì 18 agosto partirà la rassegna CINEMA SOTTO LE STELLE a Piazzetta Messina, nel Borgo di Pantelleria. Alle 22.00 sarà proiettato il film di Pupi Avati IL FIGLIO PIU’ PICCOLO con un inedito Christian De Sica in un ruolo drammatico e con il pantesco acquisito, Luca Zingaretti.



Mercoledì, 19 agosto alle 22.00 nella stessa Piazzetta Messina sarà di scena il RESILEA FEST in una versione in ‘pillole’ in cui i temi trattati saranno quelli dell’indagine sulle nuove forme di economia aggregativa che possano essere rivolte alla comunità rurale e produrre uno sviluppo sostenibile basato sull’agricoltura famigliare, e della biodiversità di un territorio antropizzato in maniera sostenibile. Ci sarà la Proiezione del film “Pantelleria Giardino Ancestrale” di Gianpaolo Rampini e Alessandra Raichi – Musiche di Paolo Angeli e a fine proiezione, presentazione del Progetto Resilea a titolo “La comunità si fa impresa”.

Giovedì, 20 agosto alle 22.00, si torna in Piazza Cavour per il concerto dei MALACARNE BLUES, formazione interamente pantesca, che suonerà pezzi di repertorio blues tra i più noti.

Venerdì, 21 agosto ci saranno due appuntamenti. Uno alle 18.00 in Aula Consiliare, dove Marilina Giaquinta presenterà il suo libro giallo NON ROMPERE NIENTE, della Euno Edizioni. Una esuberante scrittrice, con un passato di dirigente in polizia, dà vita a uno dei più irriverenti personaggi del romanzo poliziesco italiano. La prima, vera, grande risposta al femminile al commissario Montalbano.

Marilina Giaquinta, è nata e vive a Catania, dirigente superiore della Polizia di Stato in quiescenza. Ha pubblicato racconti e poesie. Nel 2017 la sua raccolta di racconti Malanotte è stata inserita nella classifica di qualità de La Lettura del Corriere della Sera. Nel 2018 ha pubblicato la raccolta di poesie Addimora, che l’ha portata in giro per l’Italia per reading poetici e performance letterari insieme al percussionista Gionata Colaprisca, storico batterista di Lucio Dalla.

Nella stessa giornata, ma la sera alle ore 22.00 in piazzetta Messina ci sarà di nuovo l’appuntamento con il CINEMA SOTTO LE STELLE e il film di Paolo Virzì LA PRIMA COSA BELLA, con Valerio Mastandrea, Micaela Ramazzotti, Stefania Sandrelli, Claudia Pandolfi, Marco Messeri.



Sabato 22 agosto si torna a Piazza Cavour con la musica e il concerto del LUCA VALENZA SOUL PROJECT. Concerto soul con brani inediti composti da Luca Valenza e brani composti in collaborazione con Pietro Venza, membro co-fondatore del gruppo e attuale chitarrista di Dolcenera. In aggiunta, brani molto conosciuti per aprire e chiudere la performance. La band è composta da musicisti altamente qualificati nell’ambito live jazz, pop, rock e blues. Inoltre, tutti i musicisti presenti sono professionisti laureati in musica e vantano molte esibizioni e collaborazioni con importanti nomi del panorama musicale/teatrale italiano ed estero.



Per finire domenica 23 agosto dalle 21.00 sul Lungomare con le degustazioni di passito e prodotti locali di PANTELLERIA EROICA e poi alle 22.00 sul Palco Principale di Piazza Cavour NUCCIA FARINA si esibirà in CANTASTORIE - IN VIAGGIO TRA DUE MONDI, Lo spettacolo prevede un viaggio musicale nel tempo, in cui si alternano le narrazioni della cantastorie e le interpretazioni pianistiche di canzoni di diverse epoche.

L’intento è quello di rivolgersi ad un vasto pubblico attraverso una modalità giocosa e coinvolgente, toccando una vasta gamma di tematiche leggere ma anche profonde, con particolare riferimento al passaggio epocale che l’umanità sta attraversando, interpretato all’insegna della positività.



Anche questa settimana tanti eventi per tutti i gusti, dedicati ai turisti sì, ma anche ai panteschi, che hanno partecipato con entusiasmo agli eventi della settimana di Ferragosto. Di seguito il programma dettagliato con i link per prenotare i posti.





EVENTI DI QUESTA SETTIMANA – 17/23 AGOSTO 2020



17 agosto ore 21.00 Piazza Cavour Palco Principale

PREMIO DA PANTELLERIA a cura di Pantelleria Internet e Rotary Club Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.



18 agosto ore 22.00 Piazza Messina

CINEMA SOTTO LE STELLE

IL FIGLIO PIU’ PICCOLO di Pupi Avati Con Christian De Sica, Laura Morante, Luca Zingaretti, Sydne Rome, Nicola Nocella.

Prenotazioni: https://billetto.it/e/cinema-sotto-le-stelle-il-figlio-piu-piccolo-di-pupi-avati-biglietti-464909

Non si possono prenotare più di 4 biglietti alla volta.

L´ingresso è alle 21.00, se non si può più venire, avvertire l´organizzazione alla mail assessoremarrucci@comunepantelleria.it.

Dalle 21.30 i posti non reclamati verranno messi a disposizione.



19 agosto ore 21.00 Piazza Messina

RESILEA FEST Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.



20 agosto ore 22.00 Piazza Cavour Palco Principale

MALACARNE BLUES in concerto Quattro talenti panteschi: Luca Valenza, Gianni Belvisi, Giuseppe Pipitone e Salvatore Casano eseguiranno un repertorio blues tradizionale.

Prenotazioni: https://billetto.it/e/malacarne-blues-in-concerto-biglietti-464933



Non si possono prenotare più di 5 biglietti alla volta.

L´ingresso è alle 21.00, se non si può più venire, avvertire l´organizzazione alla mail assessoremarrucci@comunepantelleria.it.

Dalle 21.30 i posti non reclamati verranno messi a disposizione.



21 agosto ore 18.00 Aula Consiliare

MARILINA GIAQUINTA presenta il suo libro NON ROMPERE NIENTE Una esuberante scrittrice, con un passato di dirigente in polizia, dà vita a uno dei più irriverenti personaggi del romanzo poliziesco italiano. La prima, vera, grande risposta al femminile al commissario Montalbano.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Ore 22.00 Piazza Messina



CINEMA SOTTO LE STELLE

LA PRIMA COSA BELLA di Paolo Virzì

Con Valerio Mastandrea, Micaela Ramazzotti, Stefania Sandrelli, Claudia Pandolfi, Marco Messeri..

Prenotazioni: https://billetto.it/e/cinema-sotto-le-stelle-la-prima-cosa-bella-di-paolo-virzi-biglietti-464930

Non si possono prenotare più di 4 biglietti alla volta.

L´ingresso è alle 21.00, se non si può più venire, avvertire l´organizzazione alla mail assessoremarrucci@comunepantelleria.it.

Dalle 21.30 i posti non reclamati verranno messi a disposizione.



22 agosto ore 22.00 Piazza Cavour Palco Principale

LUCA VALENZA SOUL PROJECT in concerto Concerto soul con brani inediti composti da Luca Valenza e brani composti in collaborazione con Pietro Venza, membro co-fondatore del gruppo e attuale chitarrista di Dolcenera e brani molto conosciuti ad aprire e chiudere la performance.

Prenotazioni: https://billetto.it/e/luca-valenza-soul-project-in-concerto-biglietti-464943

Non si possono prenotare più di 5 biglietti alla volta.

L´ingresso è alle 21.00, se non si può più venire, avvertire l´organizzazione alla mail assessoremarrucci@comunepantelleria.it.

Dalle 21.30 i posti non reclamati verranno messi a disposizione.



23 agosto ore 21.00 Lungomare

DEGUSTAZIONI DI PANTELLERIA EROICA Ore 22.00 Piazza Cavour Palco Principale

NUCCIA FARINA in CANTASTORIE - IN VIAGGIO TRA DUE MONDI

Lo spettacolo prevede un viaggio musicale nel tempo, in cui si alternano le narrazioni della cantastorie e le interpretazioni pianistiche di canzoni di diverse epoche. Nuccia Farina è autrice dei testi recitati e dei brani musicali inediti della cantastorie

Prenotazione: https://billetto.it/e/nuccia-farina-in-cantastorie-in-viaggio-tra-due-mondi-biglietti-464946

Non si possono prenotare più di 5 biglietti alla volta.

L´ingresso è alle 21.00, se non si può più venire, avvertire l´organizzazione alla mail assessoremarrucci@comunepantelleria.it.

Dalle 21.30 i posti non reclamati verranno messi a disposizione.

