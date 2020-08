Inserita in Cultura il 15/08/2020 da Direttore Spettacolo nello spettacolo recitando poesia a Collesano con ANAS Tutto pronto per la terza edizione, non è la semplice rassegna notoriamente di poesia, ma è un spettacolo nello spettacolo con monologhi di attori accompagnamento musicale di artisti siciliani e tanti altro.



L´ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) sede di Collesano Vi aspetta il 22 agosto alle ore 21, come sempre nel rispetto delle misure anticodiv. Ad ospitare l´evento sarà la stupenda location del castello medievale di Collesano, un anfiteatro naturale.