Inserita in Cronaca il 13/08/2020 da Rossana Battaglia Pantelleria: oggi alle 19.00 Tavola Rotonda ‘Isole e Riserve’ in Aula Consiliare con Myrta Merlino, Alberto Luca Recchi, l’Ammiraglio Giovanni Pettorino, Donatella Bianchi e il Sindaco Vincenzo Campo Oggi, giovedì 13 agosto 2020 alle ore 19.00, ci sarà un appuntamento EXTRA della Stagione Culturale Estiva 2020 dedicato all’ambiente e alla salvaguardia del mare.



Il mare com’era, com’è e come potrebbe diventare grazie a un’area Marina protetta gestita in maniera intelligente.

Una tavola rotonda con Alberto Luca Recchi, esploratore del mare che ha organizzato le prime spedizioni alla ricerca di squali e balene nel Mediterraneo; l’Ammiraglio Giovanni Pettorino, Comandante Generale della Guardia Costiera a capo di 11.000 donne e uomini impegnati nella tutela del nostro mare; Donatella Bianchi giornalista scrittrice conduttrice storica di Linea Blu su Rai 1 nonché Presidente del WWF grande esperta del Mediterraneo e il Sindaco di Pantelleria, Vincenzo Campo.



La tavola rotonda sarà coordinata da Myrta Merlino , giornalista, scrittrice e conduttrice de ‘L’Aria che tira’, programma quotidiano in onda su La7 , grande amante di mare e soprattutto di Pantelleria, che frequenta assiduamente da qualche anno con il compagno Marco Tardelli.



Gli eventi in Aula Consiliare non necessitano prenotazione. I posti saranno disponibili fino ad esaurimento, presentando sempre l’autocertificazione ed indossando la mascherina.