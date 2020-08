Inserita in Tempo libero il 11/08/2020 da Rossana Battaglia Pantelleria: Ferragosto con concerti, spettacoli e risate. Si parte domani con Roberto Lipari e si finisce con Gianni Nanfa, passando per il Cossyra Jazz Groove, la White Night Light con gli Yasmin Brother e Luna Rossa, tributo all’Orchestra Italian Una settimana di Ferragosto piena di eventi per Pantelleria . Si comincerà già da domani, martedì 11 agosto, con lo spettacolo di e con Roberto Lipari, ‘Scusate se insisto’ che è andato tutto esaurito in due giorni.

Quanti hanno prenotato dovranno presentarsi all’ingresso di Piazza Cavour dalle 21.00 e non oltre le 21.30. Dopo le 21.30 i posti ancora non occupati, saranno resi disponibili a chi non ha effettuato la prenotazione. Lo spettacolo sarà visibile anche dalla Piazza, ma le Forze dell’Ordine vigileranno perché non si formino assembramenti.

Roberto Lipari è un cabarettista garbato ed intelligente che in poco tempo, grazie a Facebook, si è creato un buon seguito di ammiratori in Italia. Con i suoi filmati umoristici, progettati e realizzati ad hoc, ha acquistato popolarità ed i suoi video sono largamente condivisi nel mondo del web tramite i social network. I Temi sociali, presenti in tutti i video, sono affrontati con graffiante ironia e con una morale che fa riflettere.

Nel suo spettacolo, “Scusate se insisto”, ritrae personaggi e ambienti reali ed attuali, descritti in toni che vanno dalla pacata ironia alla denuncia sociale sui temi più caldi quali la famiglia, il futuro dei giovani, la politica, il lavoro. Monologhi, battute a raffica, pensieri e riflessioni mescolati a momenti teatrali in cui l´artista cita due dei suoi grandi idoli come Pino Caruso e Giorgio Gaber.

Il 13 agosto sarà la volta del COSSYRA JAZZ GROOVE, una formazione che propone composizioni di musica jazz e fusion che abbracciano un periodo piuttosto ampio: dagli anni ’70 del secolo scorso fino ad oggi. Il repertorio della formazione è caratterizzato da una impronta ritmica e armonica che, nonostante l’ampio periodo compositivo, si riferisce al cosiddetto Groove Jazz, ossia brani che riescono ad essere di quasi immediata fruizione anche da un pubblico non solo orientato al Jazz. Il programma della serata prevede infatti musiche di: George Benson, Oliver Nelson, Jaco Pastorius e Joe Zawinul (Weather Report), Russell Ferrante e Bob Mintzer (Yellowjackets), Chick Corea, Herbie Hancock, Mike Mainieri (Steps Ahead) e di altri compositori.

Il 14 agosto ci sarà la WHITE NIGHT LIGHT, una celebrazione del Ferragosto ridotta a causa dell’emergenza Covid a suon di musica pop nel concerto degli YASMIN BROTHER. A seguire intrattenimento musicale anni 80-90.

Non si potrà ballare in ottemperanza alle norme anti-Covid, ma si potrà cantare!

Come da tradizione per la WHITE NIGHT, chiediamo ai partecipanti di indossare almeno un capo di vestiario bianco per l’occasione.

Il 15 agosto ci sarà da cantare con l’Orchestra LUNA ROSSA, Tributo a Renzo Arbore e all’Orchestra Italiana, in uno spettacolo per tutte le età. La band Luna Rossa da diversi anni riscuote un grande successo in Sicilia e sul territorio nazionale, coinvolgendo il pubblico in uno spettacolo folkloristico curato nei minimi dettagli, in grado di appassionare con i ritmi della musica napoletana arricchiti con originali arrangiamenti di musica latinoamericana.

La band tributo a Renzo Arbore è l’unica riconosciuta sul territorio nazionale e accreditata dallo stesso Renzo Arbore . Vincitrice di riconoscimenti prestigiosi come L’Oscar del Mediterraneo nel 2011 ed il premio Europeo “Orgoglio Siciliano” nel 2012, si è esibita negli ultimi anni in occasione di manifestazioni ed eventi di rilievo, riuscendo ogni volta a creare nuove e calde atmosfere.

Lo spettacolo propone gli stupendi classici della musica napoletana come Luna Rossa, ‘O Sarracino, Guaglione, Tu Vuò Fa’ l’Americano, ‘O Marenariello, Pigliate ‘na Pastiglia, Aumm Aumm e tanti altri brani.



Infine, il 16 agosto ancora uno spettacolo teatrale brillante con Gianni Nanfa e il suo ‘Chi mi bada?’, una situation-comedy in due tempi che mette insieme musica, comicità e un tema di attualità, quello delle badanti e degli anziani. I monologhi comici di Nanfa, incalzati dalle musiche di Nicola Vitale, creano un frenetico svolgersi di eventi che, alla fine, danno risposte al pubblico, sempre più curioso di sapere chi baderà all’anziano professore protagonista dello spettacolo teatrale.

Gli eventi di Roberto Lipari, Luna Rossa e Gianni Nanfa rientrano nella campagna #pantelleriapertutti che prevedono i posti in prima fila a disposizione a richiesta dei ragazzi diversamente abili. Le richieste devono pervenire all’Assessorato ai Servizi Sociali entro e non oltre le 12.00 del giorno dell’evento all’indirizzo email: assessoremarrucci@comunepantelleria.it.



Accludiamo link per le prenotazioni e l’autocertificazione e le info utili per accedere agli eventi.



INFORMAZIONI UTILI: · Per tutti gli spettacoli, quanti hanno prenotato dovranno presentarsi all'ingresso di Piazza Cavour dalle 21.00 e non oltre le 21.30. Dopo le 21.30 i posti eventualmente ancora non occupati, saranno resi disponibili a chi non ha effettuato la prenotazione.

· Ingresso gratuito solo su prenotazione online e presentazione di autocertificazione compilata all´ingresso.

· Ingresso dalle 21.00 per iniziare lo spettacolo alle 22.00.

· Raccomandiamo sempre di portare l’autocertificazione già compilata per evitare assembramenti e presentarla all’ingresso insieme al biglietto della prenotazione (che potrà essere presentato anche solo su smartphone).

Chi non rispetterà le norme, non potrà entrare.

