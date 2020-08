Inserita in Tempo libero il 07/08/2020 da Rossana Battaglia Fuori gli eventi dell´Estate Calatafimese 2020. 13 appuntamenti da non perdere Cinema, spettacoli, cabaret, storia e cultura . E’ il mix che contraddistinguerà la particolare edizione 2020 dell’Estate Calatafimese che cercherà di portare un pò di spensieratezza a Calatafimi Segesta dal 7 agosto al 1 settembre 2020 nonostante la pandemia ancora in corso e il monito del governo nazionale ad non abbassare la guardia. Tredici gli imperdibili appuntamenti che avranno luogo in due location individuate dall’Amministrazione Comunale: il Belvedere F. Vivona e la Piazza Falcone Borsellino. Tutti gli eventi sono gratuiti tranne i due appuntamenti del Festival Dionisiache che prevedono un biglietto di ingresso pari ad €5,00 pagabile direttamente in loco . Purtroppo a causa delle misure anti Covid-19 dettate dall’ordinanza n.25 del 13/06/2020 del Presidente della Regione, l’accesso agli spettacoli sarà a numero chiuso. Il numero esatto di persone che potranno assistere agli eventi sarà comunicato a breve con apposito avviso pubblico dell’Amministrazione Comunale. Per assistere agli eventi sarà dunque necessaria la prenotazione che verrà effettuata fino ad esaurimento posti. Per assistere agli eventi: • Sarà obbligatorio usare la mascherina all’ingresso e all’uscita delle location che ospitano gli eventi e per gli spostamenti all’intento delle stesse; • Non sarà obbligatorio l’uso della mascherina una volta seduti al posto essendo le sedute distanziate e all’aperto; • I posti a sedere rispetteranno il distanziamento di 1 metro l’uno dall’altro con la possibilità per i congiunti di sedersi accanto; • Sarò vietato l’ingresso agli spettatori in caso di rivelazione di febbre o di altri sintomi riconducibili al virus; • Gli spazi di ingresso ed uscita saranno dotati di dispenser disinfettanti; • Potranno essere chiesti i propri dati personali prima dell’accesso all’evento. L’Assessore alla Cultura Sport Turismo e Spettacolo di Calatafimi Segesta, Dott.ssa Eliana Bonì commenta: “Un’estate particolare quella 2020, un’estate dai toni smorzati che ci vede varcare ancora incerti la soglia di casa. E’ difficile parlare al passato di Covid-19 e forse lo è ancor di più credere di aver superato questo momento. Come Amministrazione volevamo però dare un segnale di positività e di ripresa. L’impegno a garantire, seppur in misura ridotta gli eventi in calendario per l’estate, rappresentava quasi un obbligo morale. Le disposizioni e le restrizioni in materia anti covid hanno reso l’iter ancora più lungo e complicato. Ma nonostante tutto e grazie in primis al lavoro dell’Ufficio turistico di Calatafimi, dopo la I edizione del Festival Scena Segesta che si è tenuto con grande successo dal 16 al 26 Luglio, oggi sono felice di presentarvi il calendario dell’Estate Calatafimese 2020. Gli eventi inizieranno giorno 11 Agosto con il primo film della rassegna “Cinema sotto le stelle” alla sua seconda edizione, continuerà con un tributo a due grandi artisti della musica Italiana, Morandi e Mina, si proseguirà poi con il comico Beppe Castiglia, con un concerto live della cantautrice Giulia Mei e con due eventi del cartellone del Festival delle Dionisiache di Segesta. Gli eventi sopracitati saranno gratuiti ma ad accesso limitato nel rispetto delle attuali normative anticovid. A giorni renderemo note le modalità di prenotazione.”