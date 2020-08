Inserita in Cultura il 07/08/2020 da Rossana Battaglia

Uno Nessuno Centomila in scena all´anfiteatro della Chiesa Madre di Gibellina

Il 12 agosto, alle ore 21:00 , tornano ad accendersi i riflettori dell’incantevole Anfiteatro della Chiesa Madre di Gibellina con lo spettacolo “Uno nessuno Centomila” con Enrico Lo Verso, adattamento e regia di Alessandra Pizzi.

“A Gibellina l’arte e cultura non si fermano – dichiara l’ Assessore alla Cultura del Comune di Gibellina, Tanino Bonifacio o Bonifacio – siamo, infatti, onorati di ospitare il capolavoro teatrale per eccellenza di Luigi Pirandello “Uno, nessuno e centomila”, interpretato dallo straordinario talento artistico di Enrico Lo Verso”. Vincitore del “Premio Delia Cajelli 2018” nell’ambito della Seconda Edizione delle Giornate

Pirandelliane promosse dall’associazione Educarte in collaborazione con il Centro Nazionale Studi Pirandelliani di Agrigento e del “Premio Franco Enriquez 2017” per la migliore interpretazione e la migliore regia, lo spettacolo, che ha riportato sulla scena Enrico Lo Verso dopo dodici anni di assenza, è stato ospite dei più importanti Festival e Teatri nazionali ed internazionali registrando il sold-out quasi ovunque.

“Uno Nessuno Centomila”, nel riadattamento del testo reso in forma di monologo, che ho voluto dargli, diventa il presupposto per un teatro che “informa”, che supera la funzione dell’intrattenimento e diventa pretesto, occasione, spunto per la conoscenza – scrive la regista, Alessandra Pizzi - La messa in scena di UNO NESSUNO CENTOMILA, affidata alla magistrale bravura di Enrico Lo Verso, è come una seduta psicoterapeutica: tutti ne sono attratti, ma in pochi sono consapevoli degli scenari che possono profilarsi.” Le cento maschere della quotidianità lasciano il posto alla ricerca del sé autentico, vero, profondo. L’ironia della scrittura rende la situazione paradossale, grottesca, accentua gli equivoci. La vita si apre come in un gioco di scatole cinesi, e nel fondo è l’essenza: abbandonare i centomila, per cercare l’uno, a volte può significare fare i conti con il nessuno. Il Vitangelo Moscarda interpretato da Lo Verso diventa “uomo senza tempo”: uomo di oggi, di ieri, di domani, ed il testo diventa critica di una società che oggi, come cento anni fa, tende alla partecipazione di massa a svantaggio della specificità dell’individuo. Ma la sua è una critica volta

ad un finale positivo, la scoperta per ognuno di essere se stessi, dentro la propria bellezza. L’interpretazione non manca di ironia e sagacia, ricca com’è di inflessioni e note di colore tipiche siciliane, tanto care all’autore del testo, al personaggio e all’attore che lo interpreta. Una messa in scena mutevole in ogni contesto, nel rapporto empatico con il luogo e con chi ascolta e che dà

forma ad un personaggio, che è uno, centomila o nessuno, tutti per la prima volta affidati al racconto di una voce.