SICILIAMBIENTE: DOMANI 8/08 GRAN FINALE CON VIOLANTE PLACIDO E IL SUO MINI ACOUSTIC LIVE E LE PREMIAZIONI Termina sabato 8 agosto la XII edizione di SiciliAmbiente con la cerimonia di premiazione e il mini acoustic live di Violante Placido

in collaborazione con Amnesty International Italia





Termina sabato 8 agosto la XII edizione di SiciliAmbiente con la cerimonia di premiazione delle 4 sezioni competitive del festival : documentari internazionali, cortometraggi, film d’animazione e lungometraggi di finzione.

La cerimonia si svolgerà alle 21.15 in sala Giardino . A seguire Violante Placido si esibirà in un mini acoustic live accompagnato dalla chitarra.

Giurata di questa edizione del festival e testimonial di Amnesty International Italia, Violante Placido affianca da anni al suo lavoro di attrice quello di cantante. la musica è tra le sue grandi passioni. Ha all’attivo due album “Don’t be shy” 2006 e “Sheepwolf” (Mescal). Nel 2013 Duetta con Bugo in ‘Amore mio infinito’, e con Mauro Ermanno Giovanardi nella storica ‘Bang Bang’. Nel 2017 ha anche fatto parte della giuria degli esperti al Festival di Sanremo. Attualmente ha all’attivo due spettacoli di Aidastudio / Cabiria produzioni: ‘Per Elisa’, reading ispirato alla musa di Beethoven, e ‘Femmes Fatales’, uno spettacolo da lei ideato e scritto insieme a Michele Primi. Un salto indietro nel tempo per raccontare 5 icone: Nico, Marianne Faithfull, Patty Pravo, Francoise Hardy e Yoko Ono, attraverso aneddoti e cover da lei cantate.



SiciliAmbiente Film Festival, diretto da Antonio Bellia, con la direzione organizzativa di Sheila Melosu, è storicamente realizzato grazie al sostegno della Regione Siciliana, Assessorato Turismo Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo - Sicilia Film Commission, nell´ambito del progetto Sensi Contemporanei e dal MiBACT. E’ promosso dal Comune di San Vito Lo Capo, di Demetra Produzioni e Associazione culturale Cantiere 7, con la collaborazione di ARPA Sicilia, Amnesty International Italia, Greenpeace Italia e AAMOD.