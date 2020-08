Inserita in Tempo libero il 07/08/2020 da Rossana Battaglia MARSALA ESTATE 2020 “Ci siamo riusciti ! L´obbligo di osservare le regole anticovid e i necessari accorgimenti per farle rispettare, ha comportato tempo e lavoro in più. Ma, alla fine, abbiamo definito un programma ricco di eventi, con tanti generi artistici che vanno incontro ai gusti di cittadini e visitatori. Grazie alla rete di collaborazione con gli artisti marsalesi, possiamo contare su nuovi spettacoli ma anche su Rassegne che ormai contano diverse edizioni”. Lo ha affermato il sindaco Alberto Di Girolamo nel corso della conferenza stampa di presentazione del MARSALA ESTATE 2020, il ricco calendario di appuntamenti culturali, tra arte, musica, teatro e cinema, fino al 27 Settembre . Sugli eventi si è soffermata l´assessore Clara Ruggieri: “Abbiamo accolto tutte le proposte che ci sono pervenute dagli artisti locali, con i quali ci siamo confrontati assieme alla Commissione Cultura. Siamo riusciti anche a recuperare il concerto di Massimo Ranieri, evento clou con mille posti a sedere in Piazza della Vittoria, nel rispetto del distanziamento anticovid. Insomma, possiamo ritenerci soddisfatti di essere riusciti, anche in questo anno così particolare, ad offrire alla città una rassegna estiva di qualità”. Presenti molti artisti che saranno protagonisti negli spettacoli - alcuni dei quali hanno illustrato i propri lavori – alla conferenza stampa è pure intervenuto l´assessore Andrea Baiata che ha sottolineato la difficoltà di organizzare eventi sportivi a causa del rischio contagio, comunicando comunque che è in corso nel Piazzale Stadio l´EXTREME MOTOR SHOW (fino a Lunedì 10 Agosto). Oltre al “Cinema sotto le Stelle” (avviata il 31 Luglio), nel programma anche altre Rassegne proposte annualmente: ´A SCURATA, INCONTRO CON L´AUTORE, 38° PARALLELO TRA LIBRI E CANTINE, FESTIVAL LE VIE DEI TESORI. Per gli spettacoli ad ingresso libero è necessario prenotarsi all´Ufficio turistico comunale di via XI Maggio.