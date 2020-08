Inserita in Cultura il 07/08/2020 da Direttore Sostegno educativo a minori e famiglie disagiate L´ Associazione Raffadali e Bioetica in partnership con l´ A.N.A.S. Provinciale di Agrigento e l´ Associazione Giorgio La Pira di Porto Empedocle comunicano di aver avviato ufficialmente il servizio di sostegno educativo scolastico ed extra scolastico in favore dei minori e delle loro famiglie in situazione di disagio sociale residenti nel territorio del distretto socio sanitario AOD2, a cui appartengono il comune di Santa Elisabetta, Comitini, Ioppolo Giancaxio, Porto Empedocle, Realmonte, Sant´Angelo Muxaro e Siculiana.



L´erogazione di tale attività si è resa possibile attraverso un bando pubblico,finanziato nell´ambito del PON INCLUSIONE con il contributo del fondo sociale europeo 2014-2020, che ha permesso l´accreditamento degli enti operanti nel settore sociale.



Il servizio verrà garantito per tutto il mese di giugno per poi ripartire con l´avvio del nuovo anno scolastico 2019/2020, in modo da consentire alle famiglie che ne hanno fatto richiesta un valido sostegno educativo e psicologico.